Общество

В волгоградских храмах размечают социальную дистанцию перед Пасхой

Общество 14.04.2020 11:28
0
14.04.2020 11:28


В храмах Волгограда, несмотря на намерения территориального управления Роспотребнадзора закрыть службы для людей, идут приготовления к встрече Светлого Христова Воскресения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, для прихожан на полах делают разметку для соблюдения социальной дистанции, проводится генеральная уборка помещений.
Так, в храме преподобного Сергия Радонежского побелили стены, на приходе святого праведного Феодора Ушакова со специальными средствами почистили оклады, киоты, подсвечники.
В соответствии с инструкцией правящего архиерея митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора по организации богослужений на Страстную седьмицу, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период, на полы наносят разметки, чтобы люди в храмах смогли соблюдать установленную властями безопасную дистанцию в полтора метра.
Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля. Это самый главный христианский праздник. Именно вокруг даты Воскресения Христова строится годовой круг богослужений. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
14.04.2020 14:51
Общество 14.04.2020 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 13:52
Общество 14.04.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:55
Общество 14.04.2020 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:10
Общество 14.04.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2020 10:07
Общество 14.04.2020 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 20:13
Общество 13.04.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 15:43
Общество 13.04.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 13:00
Общество 13.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 10:57
Общество 13.04.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 22:44
Общество 12.04.2020 22:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:57
Общество 12.04.2020 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:12
Общество 12.04.2020 20:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2020 18:05
Общество 12.04.2020 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 14:22
Общество 12.04.2020 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 13:29
Общество 12.04.2020 13:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
Под Волгоградом медиков проверят на волокиту при обследовании больного коронавирусомСмотреть фотографии
14:52
Четверть жителей Юга готовы отказаться от использования наличных для защиты от коронавирусаСмотреть фотографии
14:51
Чиновники увеличили количество спейрейсов по маршрутам «Волжский-Волгоград» после жалоб пассажировСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №5Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области наблюдение за школьниками на ЕГЭ оценили в 32 млн рублейСмотреть фотографии
13:47
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитнойСмотреть фотографии
13:11
Банк «Открытие» снижает комиссии за эквайрингСмотреть фотографии
12:55
Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в ВолжскомСмотреть фотографии
12:37
Смерть от коронавируса подтверждена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капотеСмотреть фотографии
12:06
Сбербанк представил первое за 7 лет кардинальное обновление веб-версии Сбербанк ОнлайнСмотреть фотографии
11:34
Появилась информация о новых заболевших COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В волгоградских храмах размечают социальную дистанцию перед ПасхойСмотреть фотографии
11:27
Сельские депутаты Волгоградской области попросили президента РФ заступиться за врачаСмотреть фотографии
10:55
Ветераны Волгоградского алюминиевого завода получают продуктовые наборыСмотреть фотографии
10:10
«Пригодится и после пандемии»: в будущей инфекционной клинике в Волжском оборудуют суперстерильные боксыСмотреть фотографии
10:07
Охотники за нарушителями самоизоляции выходят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Подробности: как получить кредитные каникулыСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области хутор ушел на жесткую самоизоляцию из-за вернувшихся из МосквыСмотреть фотографии
09:35
Россельхозбанк готов выдавать льготные потребительские кредиты жителям села Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
Стариков на острове Сарпинский в Волгограде изолировали без еды и лекарствСмотреть фотографии
22:34
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по кармануСмотреть фотографии
21:18
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсамСмотреть фотографии
20:13
Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляцииСмотреть фотографии
16:56
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защитыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 днейСмотреть фотографии
15:57
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по ПасхеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышениеСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домовСмотреть фотографии
15:12
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 