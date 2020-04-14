В волгоградских храмах размечают социальную дистанцию перед Пасхой





В храмах Волгограда, несмотря на намерения территориального управления Роспотребнадзора закрыть службы для людей, идут приготовления к встрече Светлого Христова Воскресения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, для прихожан на полах делают разметку для соблюдения социальной дистанции, проводится генеральная уборка помещений.

Так, в храме преподобного Сергия Радонежского побелили стены, на приходе святого праведного Феодора Ушакова со специальными средствами почистили оклады, киоты, подсвечники.

В соответствии с инструкцией правящего архиерея митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора по организации богослужений на Страстную седьмицу, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период, на полы наносят разметки, чтобы люди в храмах смогли соблюдать установленную властями безопасную дистанцию в полтора метра.

Православная Пасха в этом году отмечается 19 апреля. Это самый главный христианский праздник. Именно вокруг даты Воскресения Христова строится годовой круг богослужений. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.



