Общество

«Пригодится и после пандемии»: в будущей инфекционной клинике в Волжском оборудуют суперстерильные боксы

Общество 14.04.2020 10:10
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14.04.2020 10:10


Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание в Волжском на стройплощадке современной инфекционной больницы. Необходимый региональной системе здравоохранения объект, который будет принимать жителей всего Заволжья, должен быть возведен в рекордные сроки, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. 
Новая больница может понадобиться не только в период борьбы с коронавирусной инфекцией, но и в дальнейшем. Волжский и все Заволжье получит современное медицинское учреждение, отвечающее передовым стандартам лечения инфекционных заболеваний. 

ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2», оказывающее специализированную медицинскую помощь взрослым и детям с инфекционной патологией, располагается в Волжском в здании 1965-го года постройки. Ограниченность пространства исключает возможность полностью переоборудовать ее в соответствии с требованиями времени.
Напомним, строительство инфекционного корпуса на 60 койкомест со специальными боксами системы Мельцера стартовало в апреле. Такие боксы предусматривают тамбур, предбоксник, палату, санитарный узел с ванной и шлюз для персонала и  обеспечивают особую стерильность, исключает риск заражения персонала. Например, после выздоровления пациент покидает бокс через специальную дверь и выходит сразу во двор больницы. Новая больница будет состоять из лечебного (на 30 взрослых и 30 детских боксированных коек) и хозяйственного корпусов. 
Справка. Волгоградская область получила для строительства инфекционных госпиталей 708 миллионов рублей из федерального бюджета. Власти ранее заявляли о намерении возвести в регионе 14 подобных клиник. 

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