Экономика

Россельхозбанк готов выдавать льготные потребительские кредиты жителям села Волгоградской области

Экономика 14.04.2020 09:35 Новости компаний
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14.04.2020 09:35 Новости компаний


Волгоградский филиал АО «Россельхозбанк» приступает к выдаче льготных потребительский кредитов жителям  села.  Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3% годовых. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка. Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).
Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования. 
Данный кредит – целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ.Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов (помещений),расположенных на сельских территориях.
Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик в праве полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.
Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.
«Как и в случае с льготной сельской ипотекой, РСХБ стал первым банком-участником программы по льготному потребительскому кредитованию сельских жителей в рамках КРСТ. Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано 27 марта. Теперь Банк может обрабатывать заявки от населения в рамках данной программы на повышение благоустройства домовладений на селе. Наша цель – комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны, в том числе, делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов», – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.
Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 гг. и направлена на повешение уровня и качества жизни сельского населения.
«Волгоградский филиал Банка готов поддержать приоритетную для региона госпрограмму и предоставить жителям сельских территорий кредитные ресурсы на необходимые направления в полном объеме», - отметил директор регионального филиала Андрей Гавриленко.

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