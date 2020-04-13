Общество

Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляции

Общество 13.04.2020 20:13
0
13.04.2020 20:13


В Волгограде, в Волжском и в районах области несколько дней подряд   курсировали межведомственные группы из чиновников, сотрудников правоохранительных органов, которые составляли протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, больше всего протоколов составили на жителей Волжского – 36 за три дня. В Волгограде за это же время обнаружили 16 нарушителей. Жителям Чернышковского района выписали 13 протоколов, по 11 – урюпинцам и новоаннинцам, 8 – дубовчанам. В Средней Ахтубе обнаружили лишь одного нарушителя. В остальных муниципальных районах, в частности, в Светлоярском, Городищенском, Быковском, Котельниковском Николаевском, Фроловском составлено от 3 до 6 протоколов. Всего в регионе 123 человека застали на улицах без уважительной причины. 
Напомним, штраф за это административное правонарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Протоколы передаются в суд, где принимается решение о сумме штрафных санкций. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
13.04.2020 22:32
Общество 13.04.2020 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 15:57
Общество 13.04.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 15:43
Общество 13.04.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 13:00
Общество 13.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2020 10:57
Общество 13.04.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 22:44
Общество 12.04.2020 22:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:57
Общество 12.04.2020 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 20:12
Общество 12.04.2020 20:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2020 18:05
Общество 12.04.2020 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 14:22
Общество 12.04.2020 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 13:29
Общество 12.04.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 09:24
Общество 12.04.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2020 08:46
Общество 12.04.2020 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2020 20:31
Общество 11.04.2020 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.04.2020 19:06
Общество 11.04.2020 19:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:32
Стариков на острове Сарпинский в Волгограде изолировали без еды и лекарствСмотреть фотографии
21:18
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсамСмотреть фотографии
20:13
Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляцииСмотреть фотографии
19:34
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по кармануСмотреть фотографии
17:45
Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходовСмотреть фотографии
16:56
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защитыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 днейСмотреть фотографии
15:57
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по ПасхеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышениеСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домовСмотреть фотографии
15:12
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублейСмотреть фотографии
14:09
Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области заболевшая коронавирусом семья заявила о травлеСмотреть фотографии
13:25
Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:00
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как потребителям подать заявление в электронном видеСмотреть фотографии
13:00
Чиновники прокомментировали смерть жительницы Волгоградской области от пневмонииСмотреть фотографии
12:23
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:53
Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще большеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пятьСмотреть фотографии
10:57
Вернувшихся в Волгоград из эндемичных территорий беременных изолируют в роддомеСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожареСмотреть фотографии
10:22
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:44
Волгоградский «Ротор» расторг договор на поставку дорогого автомобиляСмотреть фотографии
20:57
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
Циклон пришёл в Волгоградскую область: энергетики РоссетиЮг работают в режиме повышенной готовностиСмотреть фотографии
19:28
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы судится с благотворительным фондом за 9 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде с ветеринаров требуют компенсацию за обиженного кота СтепанаСмотреть фотографии
18:05
Студенты двух волгоградских университетов не будут платить за общежития из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеруСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 