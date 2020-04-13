Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляции

Общество 13.04.2020 20:13
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13.04.2020 20:13
В Волгограде, в Волжском и в районах области несколько дней подряд курсировали межведомственные группы из чиновников, сотрудников правоохранительных органов, которые составляли протоколы на нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, больше всего протоколов составили на жителей Волжского – 36 за три дня. В Волгограде за это же время обнаружили 16 нарушителей. Жителям Чернышковского района выписали 13 протоколов, по 11 – урюпинцам и новоаннинцам, 8 – дубовчанам. В Средней Ахтубе обнаружили лишь одного нарушителя. В остальных муниципальных районах, в частности, в Светлоярском, Городищенском, Быковском, Котельниковском Николаевском, Фроловском составлено от 3 до 6 протоколов. Всего в регионе 123 человека застали на улицах без уважительной причины.
Напомним, штраф за это административное правонарушение составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Протоколы передаются в суд, где принимается решение о сумме штрафных санкций.
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