В Волгоградской области за жестокую расправу над тещей ростовчанину грозит 20 лет тюрьмы

Расследования 13.04.2020 17:23
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13.04.2020 17:23
За гибель тещи от пяти ножевых ударов и ранение шурина 41-летнему мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, причиной жестокой расправы над женщиной явился квартирный вопрос. Житель Ростовской области рассчитывал приватизировать на себя и в дальнейшем продать жилище матери супруги. Родственник пришел в ярость, когда женщина в последний момент отказалась от сделки. Зять достал холодное оружие и нанес несколько ранений пенсионерке в разные части тела. От полученных травм она скончалась на месте. Затем преступник проследовал в комнату глухонемого шурина и стал наносить ему удары ножом. Мужчине чудом удалось вырваться и позвать на помощь соседей.
Свою вину в содеянном фигурант уголовного дела не признал. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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