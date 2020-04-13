Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защиты











Быть примером и обязательно надевать медицинские маски там, где собирается больше 10 человек, призвала сегодня представителей СМИ главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Как передает корр. ИА "Высота 102", глава территориального управления Роспотребнадзора пришла на пресс-конференцию в медицинской маске и попросила журналистов, фотографов и операторов надеть это средство защиты. Повторно на медицинских масках Ольга Зубарева акцентировала свое внимание уже во время пресс-конференции.

"Вы должны быть примером, вы на передовой, у вас большой круг общения, поэтому показывайте пример, носите маски. Вы идете на брифинг к главному санитарному врачу, наверное, можно было как-то показать, зайти в масках, что вы тоже соблюдаете", - заявила она представителям СМИ.

Журналисту, спросившему у главного санитарного врача, почему она сняла маску во время пресс-конференции, Зубарева пояснила, что соблюдает со своим соседом социальную дистанцию в 1,5 метра.





Вопросов у журналистов, где сегодня можно купить медицинские маски, почему-то не возникло. К слову, у большинства присутствующих на брифинге представителей СМИ, как показало наблюдение, маски были не медицинские, а многоразовые из ткани различных цветов.

Главный санитарный врач сегодня настоятельно рекомендовала носить всем маски, потому что они могут защитить от вируса. Примечательно, что еще 19 марта текущего года представители Роспотребнадзора и областного комитета здравоохранения убеждали журналистов в том, что маски носить не обязательно.

"Маска - не панацея" , - не так давно утверждал глава облздрава Анатолий Себелев. Тогда он говорил, что дефицит масок не должен беспокоить население, ведь их должны носить только больные и медперсонал. Сегодня, видимо, чиновники уже так не считают.



