Экономика 13.04.2020 15:12 Новости компаний
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13.04.2020 15:12 Новости компаний
За период с 1 марта по 8 апреля 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал аграриям порядка 5,2 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря кредитным средствам предприятия сельского хозяйства смогли реализовать текущие потребности, в том числе начать сезонные посевные работы.
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «На территории Поволжского банка работает более десяти тысяч сельхозпредприятий, продукция некоторых их них обеспечивает продовольствием многие регионы страны. Мы как банк готовы оказывать комплексную поддержку наших клиентов сельскохозяйственной отрасли, как в вопросах финансирования, так и в вопросах образования и развития».
Поддержка агропромышленного комплекса – одно из важных направлений в деятельности Сбербанка. Программы банка предусматривают финансирование затрат на проведение посевных и комплекса сезонно-полевых работ, направленных на выращивание сельскохозяйственных культур, например, на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов (ГСМ), материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплату страховых вносов при страховании урожая сельхозкультур, приобретение электроэнергии - используемой для орошения), рефинансирование ранее понесенных затрат.
Предприятия АПК также могут обратиться за финансированием закупок крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней репродуктивного возраста отечественного и зарубежного происхождения для формирования или обновления основного стада, а также за финансирование части транспортных и иных расходов, возникающих при закупках сельхозживотных.
Также Сбербанк разработал программу по финансированию затрат для создания нового либо реконструкцию действующего предприятия на условиях софинансирования.
Фото ru.freepik.com
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