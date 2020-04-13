



За период с 1 марта по 8 апреля 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал аграриям порядка 5,2 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря кредитным средствам предприятия сельского хозяйства смогли реализовать текущие потребности, в том числе начать сезонные посевные работы.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «На территории Поволжского банка работает более десяти тысяч сельхозпредприятий, продукция некоторых их них обеспечивает продовольствием многие регионы страны. Мы как банк готовы оказывать комплексную поддержку наших клиентов сельскохозяйственной отрасли, как в вопросах финансирования, так и в вопросах образования и развития».

Поддержка агропромышленного комплекса – одно из важных направлений в деятельности Сбербанка. Программы банка предусматривают финансирование затрат на проведение посевных и комплекса сезонно-полевых работ, направленных на выращивание сельскохозяйственных культур, например, на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов (ГСМ), материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплату страховых вносов при страховании урожая сельхозкультур, приобретение электроэнергии - используемой для орошения), рефинансирование ранее понесенных затрат.

Предприятия АПК также могут обратиться за финансированием закупок крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней репродуктивного возраста отечественного и зарубежного происхождения для формирования или обновления основного стада, а также за финансирование части транспортных и иных расходов, возникающих при закупках сельхозживотных.

Также Сбербанк разработал программу по финансированию затрат для создания нового либо реконструкцию действующего предприятия на условиях софинансирования.