Телеком

МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам

Телеком 13.04.2020 21:18 Новости компаний
0
13.04.2020 21:18 Новости компаний


МегаФон запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Оставаясь дома, можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик. 
Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет, пояснили ИА «Высота 102» в компании.
Абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru. 
Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом». 
Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng. 
Кроме того, абоненты МегаФона получают безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно. 
Подключить опцию можно в приложении МегаФона или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Телеком
13.04.2020 10:22
Телеком 13.04.2020 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.04.2020 19:48
Телеком 08.04.2020 19:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.04.2020 13:56
Телеком 07.04.2020 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.04.2020 11:54
Телеком 07.04.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.04.2020 13:21
Телеком 02.04.2020 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.04.2020 18:00
Телеком 01.04.2020 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.04.2020 10:42
Телеком 01.04.2020 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.04.2020 10:08
Телеком 01.04.2020 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.03.2020 17:13
Телеком 27.03.2020 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.03.2020 14:22
Телеком 27.03.2020 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2020 14:01
Телеком 26.03.2020 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2020 12:16
Телеком 26.03.2020 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.03.2020 09:44
Телеком 25.03.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.03.2020 15:08
Телеком 24.03.2020 15:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:32
Стариков на острове Сарпинский в Волгограде изолировали без еды и лекарствСмотреть фотографии
21:18
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсамСмотреть фотографии
20:13
Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляцииСмотреть фотографии
19:34
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по кармануСмотреть фотографии
17:45
Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходовСмотреть фотографии
16:56
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защитыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 днейСмотреть фотографии
15:57
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по ПасхеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышениеСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домовСмотреть фотографии
15:12
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублейСмотреть фотографии
14:09
Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области заболевшая коронавирусом семья заявила о травлеСмотреть фотографии
13:25
Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:00
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как потребителям подать заявление в электронном видеСмотреть фотографии
13:00
Чиновники прокомментировали смерть жительницы Волгоградской области от пневмонииСмотреть фотографии
12:23
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:53
Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще большеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пятьСмотреть фотографии
10:57
Вернувшихся в Волгоград из эндемичных территорий беременных изолируют в роддомеСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожареСмотреть фотографии
10:22
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:44
Волгоградский «Ротор» расторг договор на поставку дорогого автомобиляСмотреть фотографии
20:57
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
Циклон пришёл в Волгоградскую область: энергетики РоссетиЮг работают в режиме повышенной готовностиСмотреть фотографии
19:28
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы судится с благотворительным фондом за 9 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде с ветеринаров требуют компенсацию за обиженного кота СтепанаСмотреть фотографии
18:05
Студенты двух волгоградских университетов не будут платить за общежития из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеруСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 