Экономика

Подробности: как получить кредитные каникулы

Экономика 14.04.2020 08:20
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14.04.2020 08:20


Банк России подготовил рекомендации в формате вопрос-ответ для граждан-заемщиков, которые оказались в трудном положении в связи с ограничительными мерами. 











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