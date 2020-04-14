Подробности: как получить кредитные каникулы

Экономика 14.04.2020 08:20
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14.04.2020 08:20
Банк России подготовил рекомендации в формате вопрос-ответ для граждан-заемщиков, которые оказались в трудном положении в связи с ограничительными мерами.
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Россельхозбанк готов выдавать льготные потребительские кредиты жителям села Волгоградской области14.04.2020 09:31
Экономика 14.04.2020 09:31
Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходов13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублей13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как потребителям подать заявление в электронном виде13.04.2020 13:00
Экономика 13.04.2020 13:00
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»13.04.2020 12:24
Экономика 13.04.2020 12:24
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера12.04.2020 11:54
Экономика 12.04.2020 11:54
Мэрия Волгограда готовит список «разрешенных» предприятий10.04.2020 20:11
Экономика 10.04.2020 20:11
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме10.04.2020 12:13
Экономика 10.04.2020 12:13
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт10.04.2020 11:48
Экономика 10.04.2020 11:48
В Волгоградской области разрешили работу части предприятий10.04.2020 07:33
Экономика 10.04.2020 07:33
Волгоградцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ09.04.2020 17:42
Экономика 09.04.2020 17:42
В Волгограде владельцы салонов красоты избавляются от бизнеса09.04.2020 12:49
Экономика 09.04.2020 12:49
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах08.04.2020 16:43
Экономика 08.04.2020 16:43
«Открытие Research»: цены на жилье в Волгоградской области к концу 2020 года могут снизиться на 5-10% из-за коронавируса08.04.2020 15:41
Экономика 08.04.2020 15:41
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года08.04.2020 14:10
Экономика 08.04.2020 14:10
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