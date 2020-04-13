Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской области

Здравоохранение 13.04.2020 14:09
0
13.04.2020 14:09
На сегодняшний день в пульмоцентре Волгограда, который развернут на базе клинической больницы №4 в Тракторозаводском районе, находятся 143 пациента с пневмонией. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, за прошедшие сутки с этим диагнозом поступило 7 человек, троих выписали.
Напомним, что 8 апреля от пневмонии скончалась жительница Жирновского района, у которой подозревают коронавирус. Первый прижизненный анализ на COVID-19 у нее был отрицательным. Взяты дополнительные анализы, результаты которых ожидают в ближайшие дни.
Инцидент произошел в поселке Линево, расположенном в нескольких километрах от Жирновска. Женщина работала уборщицей в магазине, который находится в центре населенного пункта. 28 марта она почувствовала себя плохо – спустя два дня ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. По информации "Высоты 102", скончавшаяся состояла в запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Известно, что женщина посещала Москву. В настоящее время, как сообщил Алимов, под наблюдение взяты 16 человек, которые с ней контактировали.
Реклама
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по карману13.04.2020 19:34
Здравоохранение 13.04.2020 19:34
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защиты13.04.2020 16:56
Здравоохранение 13.04.2020 16:56
Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще больше13.04.2020 11:50
Здравоохранение 13.04.2020 11:50
Раскрыты подробности о новых случаях COVID-19 в Волгоградской области12.04.2020 13:48
Здравоохранение 12.04.2020 13:48
Вcе больше больных с коронавирусом выявляют в Волгоградской области12.04.2020 11:35
Здравоохранение 12.04.2020 11:35
Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштаб11.04.2020 16:37
Здравоохранение 11.04.2020 16:37
В Волгоградской области скончалась женщина с подозрением на коронавирус11.04.2020 16:16
Здравоохранение 11.04.2020 16:16
В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусом11.04.2020 12:21
Здравоохранение 11.04.2020 12:21
В Волгоградской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусом10.04.2020 11:40
Здравоохранение 10.04.2020 11:40
Пижама в клеточку ждет коронавирусных больных в Волгоградском госпитале ветеранов09.04.2020 16:15
Здравоохранение 09.04.2020 16:15
В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусом09.04.2020 12:11
Здравоохранение 09.04.2020 12:11
Появились оперативные данные о заболевших коронавирусом в Волгоградской области09.04.2020 11:56
Здравоохранение 09.04.2020 11:56
На Гремячинском ГОКе о здоровье людей заботится компьютер09.04.2020 11:44
Здравоохранение 09.04.2020 11:44
«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской области09.04.2020 09:59
Здравоохранение 09.04.2020 09:59
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейки08.04.2020 15:50
Здравоохранение 08.04.2020 15:50
Реклама