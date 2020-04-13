Здравоохранение

Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской области

Здравоохранение 13.04.2020 14:09
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13.04.2020 14:09


На сегодняшний день в пульмоцентре Волгограда, который развернут на базе клинической больницы №4 в Тракторозаводском районе, находятся 143 пациента с пневмонией. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, за прошедшие сутки с этим диагнозом поступило 7 человек, троих выписали.
Напомним, что 8 апреля от пневмонии скончалась жительница Жирновского района, у которой подозревают коронавирус. Первый прижизненный анализ на COVID-19 у нее был отрицательным. Взяты дополнительные анализы, результаты которых ожидают в ближайшие дни.
Инцидент произошел в поселке Линево, расположенном в нескольких километрах от Жирновска. Женщина работала уборщицей в магазине, который находится в центре населенного пункта. 28 марта она почувствовала себя плохо – спустя два дня ушла на больничный, а 8 апреля скончалась. По информации "Высоты 102", скончавшаяся состояла в запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы". Известно, что женщина посещала Москву. В настоящее время, как сообщил Алимов, под наблюдение взяты 16 человек, которые с ней контактировали.  

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