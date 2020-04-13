Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как потребителям подать заявление в электронном виде

Экономика 13.04.2020 13:00
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13.04.2020 13:00


ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает работать над повышением качества обслуживания клиентов, и предлагает своим потребителям- физическим лицам перейти на обмен документами в электронном виде.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это позволит потребителям решать вопросы, связанные с энергоснабжением не выходя из дома, эффективно выстраивать взаимодействие с энергетиками через онлайн-сервисы, в удаленном режиме, что очень важно в период сложной эпидемиологической обстановки.
С помощью электронного документооборота можно подать следующие документы:
1. Заявление о закрытии лицевого счета.
2. Заявление на возврат денежных средств.
3. Заявление на перерасчет.
4. Заявка на снятие показаний прибора учета перед демонтажем.
5. Заявка на ввод в эксплуатацию прибора учета.
6. Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета.
7. Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «Электроснабжение» в связи с временным отсутствием по месту жительства.
8. Заявление на перенос денежных средств.
Для перехода на данный формат работы достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете физического лица на сайте компании http://lk.energosale.ru, где можно оформить Соглашение об обмене документами в электронной форме и получить простую электронную подпись.
Для того чтобы направить вышеперечисленные документы для заочного обслуживания нужно через раздел в Личном кабинете – «Заявки абонента» добавить обращение (заявку,заявление) с приложением скан-копий документов. Сотрудники компании рассмотрят обращение и направят ответ потребителю по электронной почте или телефону.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о том, что электронная подпись имеет равнозначную силу, что и собственноручная на бумажном аналоге.
Кроме того, в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ПАО «Волгоградэнергосбыт» с 30 марта 2020 года временно изменяется порядок обслуживания. Все потребители могут решать возникающие вопросы и осуществлять взаимодействие, воспользовавшись дистанционными сервисами, указанными на сайте компании.
Пользуйтесь дистанционными сервисами. Берегите себя и своих близких.

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