Экономика 13.04.2020 13:00
0
13.04.2020 13:00
ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает работать над повышением качества обслуживания клиентов, и предлагает своим потребителям- физическим лицам перейти на обмен документами в электронном виде.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это позволит потребителям решать вопросы, связанные с энергоснабжением не выходя из дома, эффективно выстраивать взаимодействие с энергетиками через онлайн-сервисы, в удаленном режиме, что очень важно в период сложной эпидемиологической обстановки.
С помощью электронного документооборота можно подать следующие документы:
1. Заявление о закрытии лицевого счета.
2. Заявление на возврат денежных средств.
3. Заявление на перерасчет.
4. Заявка на снятие показаний прибора учета перед демонтажем.
5. Заявка на ввод в эксплуатацию прибора учета.
6. Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета.
7. Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «Электроснабжение» в связи с временным отсутствием по месту жительства.
8. Заявление на перенос денежных средств.
Для перехода на данный формат работы достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете физического лица на сайте компании http://lk.energosale.ru, где можно оформить Соглашение об обмене документами в электронной форме и получить простую электронную подпись.
Для того чтобы направить вышеперечисленные документы для заочного обслуживания нужно через раздел в Личном кабинете – «Заявки абонента» добавить обращение (заявку,заявление) с приложением скан-копий документов. Сотрудники компании рассмотрят обращение и направят ответ потребителю по электронной почте или телефону.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о том, что электронная подпись имеет равнозначную силу, что и собственноручная на бумажном аналоге.
Кроме того, в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ПАО «Волгоградэнергосбыт» с 30 марта 2020 года временно изменяется порядок обслуживания. Все потребители могут решать возникающие вопросы и осуществлять взаимодействие, воспользовавшись дистанционными сервисами, указанными на сайте компании.
Пользуйтесь дистанционными сервисами. Берегите себя и своих близких.
Реклама
Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходов13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублей13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»13.04.2020 12:24
Экономика 13.04.2020 12:24
Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера12.04.2020 11:54
Экономика 12.04.2020 11:54
Мэрия Волгограда готовит список «разрешенных» предприятий10.04.2020 20:11
Экономика 10.04.2020 20:11
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме10.04.2020 12:13
Экономика 10.04.2020 12:13
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт10.04.2020 11:48
Экономика 10.04.2020 11:48
В Волгоградской области разрешили работу части предприятий10.04.2020 07:33
Экономика 10.04.2020 07:33
Волгоградцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ09.04.2020 17:42
Экономика 09.04.2020 17:42
В Волгограде владельцы салонов красоты избавляются от бизнеса09.04.2020 12:49
Экономика 09.04.2020 12:49
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах08.04.2020 16:43
Экономика 08.04.2020 16:43
«Открытие Research»: цены на жилье в Волгоградской области к концу 2020 года могут снизиться на 5-10% из-за коронавируса08.04.2020 15:41
Экономика 08.04.2020 15:41
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года08.04.2020 14:10
Экономика 08.04.2020 14:10
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом08.04.2020 14:05
Экономика 08.04.2020 14:05
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам08.04.2020 12:05
Экономика 08.04.2020 12:05
Реклама