



ПАО «Волгоградэнергосбыт» продолжает работать над повышением качества обслуживания клиентов, и предлагает своим потребителям- физическим лицам перейти на обмен документами в электронном виде.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это позволит потребителям решать вопросы, связанные с энергоснабжением не выходя из дома, эффективно выстраивать взаимодействие с энергетиками через онлайн-сервисы, в удаленном режиме, что очень важно в период сложной эпидемиологической обстановки.

С помощью электронного документооборота можно подать следующие документы:

1. Заявление о закрытии лицевого счета.

2. Заявление на возврат денежных средств.

3. Заявление на перерасчет.

4. Заявка на снятие показаний прибора учета перед демонтажем.

5. Заявка на ввод в эксплуатацию прибора учета.

6. Заявление на внесение изменений в данные лицевого счета.

7. Заявление на перерасчет размера платы за коммунальную услугу «Электроснабжение» в связи с временным отсутствием по месту жительства.

8. Заявление на перенос денежных средств.

http://lk.energosale.ru , где можно оформить Соглашение об обмене документами в электронной форме и получить простую электронную подпись. Для перехода на данный формат работы достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете физического лица на сайте компании, где можно оформить Соглашение об обмене документами в электронной форме и получить простую электронную подпись.

Для того чтобы направить вышеперечисленные документы для заочного обслуживания нужно через раздел в Личном кабинете – «Заявки абонента» добавить обращение (заявку,заявление) с приложением скан-копий документов. Сотрудники компании рассмотрят обращение и направят ответ потребителю по электронной почте или телефону.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о том, что электронная подпись имеет равнозначную силу, что и собственноручная на бумажном аналоге.

сайте компании. Кроме того, в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ПАО «Волгоградэнергосбыт» с 30 марта 2020 года временно изменяется порядок обслуживания. Все потребители могут решать возникающие вопросы и осуществлять взаимодействие, воспользовавшись дистанционными сервисами, указанными на

Пользуйтесь дистанционными сервисами. Берегите себя и своих близких.



