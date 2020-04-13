



Тенденция распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области связана с заражением членов семьи. Об этом заявила сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Сегодня, напомним, стало известно о выявлении шести новых заболевших – это пятеро взрослых и один ребенок 12 лет. Двое взрослых 68 и 78 лет. Остальные 1991 и 1994 годов рождения. Это жители Волгограда, Волжского, Городищенского и Старополтавского районов. Всего в регионе зарегистрировано 44 случая новой коронавирусной инфекции.

Известно, в частности, о заболевании родственников в Волжском, в Светлоярском, Иловлинском районах. Сегодня чиновники не смогли прояснить ситуацию со скончавшейся жительницей поселка Ливнево Жирновского района, которая умерла от пневмонии в связи с тем, что анализы на коронавирус еще не готовы. При этом, по словам спикеров брифинга, накануне в Волгограде были госпитализированы шесть пациентов с пневмонией, однако первичные анализы их оказались отрицательными.

К слову, Ольга Зубарева призвала на сегодняшнем брифинге всех журналистов носить маски. Она и заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов встретили представителей СМИ в индивидуальных защитных средствах. Однако во время общения маски они сняли. Но социальную дистанцию спикеры брифинга соблюли.