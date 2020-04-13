



Приостановка речных маршрутов до Культбазы грозит оставлением в опасности стариков, которые проживают в хуторах Зайчики, Песчаный-2, Песчаный-3 и Лещев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились родственники 81-летней Надежды Петровны Ивановой, проживающей в хуторе Песчаный-3, с просьбой осветить сложившуюся проблему. «Наша бабушка, как и другие старики в этих хуторах, по сути брошены на произвол судьбы. А мы не можем передать ни продукты, ни лекарства – мою маму не пускают на теплоход, потому что у нее нет местной прописки. До разлива мы еще могли передать бабушке посылки, хотя это было очень сложно - надо было найти тех, кто ехал туда на машине. Сейчас работает только один маршрут Руднева-о.Сарпинский. Но от пристани до Песчаного-3, где живет наша бабушка, еще 15 километров. А сейчас начался разлив, который разделил остров на две части. Теперь даже пешком туда проблематично добраться. Не сможет оказать первую помощь в случае необходимости и фельдшер, который работает на острове. Если закрыли речное сообщение с островом, пусть тогда власти сами обеспечивают жителей продуктами и лекарствами!», - возмущается внучка Надежды Петровны Ольга.

Приобрести продукты в хуторе Песчаный-3 негде – здесь нет магазина. В тех небольших торговых точках, что разбросаны на острове, тоже заканчиваются запасы – грузовой паром еще не работает и неизвестно, заработает ли из-за коронавируса. Да и из-за удаленности работающих магазинов от Песчаного-3 все равно это сделать нереально.

Женщина уже направила обращения и в администрацию Волгограда, и в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также в другие ведомства. «В хуторах живет немало людей в возрасте. Если власти не могут обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, предоставить медицинскую помощь, пусть тогда откроют маршруты до Щучьего Прорана и до Культбазы, чтобы мы сами могли позаботиться о своих стариках», - требуют волгоградцы.

В администрации города ИА "Высота 102" пояснили, что районные власти готовы оказать помощь предпринимателям в доставке продуктов в магазины, расположенные на острове. "Что касается хутора Песчаный-3, то предприниматель, у которого есть торговая точка в этом населенном пункте, намерен воспользоваться этой возможностью уже в ближайшие дни. Родственники пожилых людей могут обратиться в администрацию Кировского района, если надо передать своим родным необходимые препараты", - сообщили в мэрии.