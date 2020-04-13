Общество 13.04.2020 22:32
0
13.04.2020 22:32
Приостановка речных маршрутов до Культбазы грозит оставлением в опасности стариков, которые проживают в хуторах Зайчики, Песчаный-2, Песчаный-3 и Лещев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились родственники 81-летней Надежды Петровны Ивановой, проживающей в хуторе Песчаный-3, с просьбой осветить сложившуюся проблему. «Наша бабушка, как и другие старики в этих хуторах, по сути брошены на произвол судьбы. А мы не можем передать ни продукты, ни лекарства – мою маму не пускают на теплоход, потому что у нее нет местной прописки. До разлива мы еще могли передать бабушке посылки, хотя это было очень сложно - надо было найти тех, кто ехал туда на машине. Сейчас работает только один маршрут Руднева-о.Сарпинский. Но от пристани до Песчаного-3, где живет наша бабушка, еще 15 километров. А сейчас начался разлив, который разделил остров на две части. Теперь даже пешком туда проблематично добраться. Не сможет оказать первую помощь в случае необходимости и фельдшер, который работает на острове. Если закрыли речное сообщение с островом, пусть тогда власти сами обеспечивают жителей продуктами и лекарствами!», - возмущается внучка Надежды Петровны Ольга.
Приобрести продукты в хуторе Песчаный-3 негде – здесь нет магазина. В тех небольших торговых точках, что разбросаны на острове, тоже заканчиваются запасы – грузовой паром еще не работает и неизвестно, заработает ли из-за коронавируса. Да и из-за удаленности работающих магазинов от Песчаного-3 все равно это сделать нереально.
Женщина уже направила обращения и в администрацию Волгограда, и в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также в другие ведомства. «В хуторах живет немало людей в возрасте. Если власти не могут обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, предоставить медицинскую помощь, пусть тогда откроют маршруты до Щучьего Прорана и до Культбазы, чтобы мы сами могли позаботиться о своих стариках», - требуют волгоградцы.
В администрации города ИА "Высота 102" пояснили, что районные власти готовы оказать помощь предпринимателям в доставке продуктов в магазины, расположенные на острове. "Что касается хутора Песчаный-3, то предприниматель, у которого есть торговая точка в этом населенном пункте, намерен воспользоваться этой возможностью уже в ближайшие дни. Родственники пожилых людей могут обратиться в администрацию Кировского района, если надо передать своим родным необходимые препараты", - сообщили в мэрии.
Ранее в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались дачники, которые просят городские власти организовать сообщение района Тулака с островом. Люди переживают, что они не смогут провести вовремя весенне-полевые работы и останутся без урожая в нелегкое время, которое уже отражается на падении доходов граждан. В администрации города объяснили закрытие речных рейсов заботой о здоровье дачников, в основной своей массе людей немолодых, с не очень крепким здоровьем.
Реклама
Волжский стал лидером по количеству нарушителей режима самоизоляции13.04.2020 20:13
Общество 13.04.2020 20:13
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по Пасхе13.04.2020 15:57
Общество 13.04.2020 15:57
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышение13.04.2020 15:43
Общество 13.04.2020 15:43
Чиновники прокомментировали смерть жительницы Волгоградской области от пневмонии13.04.2020 13:00
Общество 13.04.2020 13:00
Вернувшихся в Волгоград из эндемичных территорий беременных изолируют в роддоме13.04.2020 10:57
Общество 13.04.2020 10:57
Волгоградский «Ротор» расторг договор на поставку дорогого автомобиля12.04.2020 22:44
Общество 12.04.2020 22:44
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в Волгограде12.04.2020 20:57
Общество 12.04.2020 20:57
Циклон пришёл в Волгоградскую область: энергетики РоссетиЮг работают в режиме повышенной готовности12.04.2020 20:12
Общество 12.04.2020 20:12
Студенты двух волгоградских университетов не будут платить за общежития из-за коронавируса12.04.2020 18:05
Общество 12.04.2020 18:05
«И ловят звезды в усы коты полосатые»: Волгоградская филармония музицирует в самоизоляции12.04.2020 14:22
Общество 12.04.2020 14:22
«Подбросило, как на трамплине»: мотоциклист отсудил полмиллиона за ДТП на мосту Волжской ГЭС12.04.2020 13:29
Общество 12.04.2020 13:29
Главный санитарный врач Волгоградской области отменила массовое празднование Пасхи12.04.2020 09:24
Общество 12.04.2020 09:24
Волгоградские дома для престарелых опустеют во время пандемии12.04.2020 08:46
Общество 12.04.2020 08:46
В Волгоградской области МЧС готовит жителей к противопожарному режиму11.04.2020 20:31
Общество 11.04.2020 20:31
Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-1911.04.2020 19:06
Общество 11.04.2020 19:06
Реклама