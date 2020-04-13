Общество

Стариков на острове Сарпинский в Волгограде изолировали без еды и лекарств

Общество 13.04.2020 22:32
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13.04.2020 22:32


Приостановка речных маршрутов до Культбазы грозит оставлением в опасности стариков, которые проживают в хуторах Зайчики, Песчаный-2, Песчаный-3 и Лещев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились родственники 81-летней Надежды Петровны Ивановой, проживающей в хуторе Песчаный-3, с просьбой осветить сложившуюся проблему. «Наша бабушка, как и другие старики в этих хуторах, по сути брошены на произвол судьбы. А мы не можем передать  ни продукты, ни лекарства – мою маму не пускают на теплоход, потому что у нее нет местной прописки. До разлива мы еще могли передать бабушке посылки, хотя это было очень сложно - надо было найти тех, кто ехал туда на машине. Сейчас работает только один маршрут Руднева-о.Сарпинский. Но от пристани до Песчаного-3, где живет наша бабушка, еще 15 километров. А сейчас начался разлив, который разделил остров на две части. Теперь даже пешком туда проблематично добраться. Не сможет оказать первую помощь в случае необходимости и фельдшер, который работает на острове. Если закрыли речное сообщение с островом, пусть тогда власти сами обеспечивают жителей продуктами и лекарствами!», - возмущается внучка Надежды Петровны Ольга. 
Приобрести продукты в хуторе Песчаный-3 негде – здесь нет магазина. В тех небольших торговых точках, что разбросаны на острове, тоже заканчиваются запасы – грузовой паром еще не работает и неизвестно, заработает ли из-за коронавируса. Да и из-за удаленности работающих магазинов от Песчаного-3 все равно это сделать нереально. 
Женщина уже направила обращения и в администрацию Волгограда, и в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также в другие ведомства. «В хуторах живет немало людей в возрасте. Если власти не могут обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами,  предоставить медицинскую помощь, пусть тогда откроют маршруты до Щучьего Прорана и до Культбазы, чтобы мы сами могли позаботиться о своих стариках», - требуют волгоградцы. 
В администрации города ИА "Высота 102" пояснили, что районные власти готовы оказать помощь предпринимателям в доставке продуктов в магазины, расположенные на острове. "Что касается хутора Песчаный-3, то предприниматель, у которого есть торговая точка в этом населенном пункте, намерен воспользоваться этой возможностью уже в ближайшие дни. Родственники пожилых людей  могут обратиться в администрацию Кировского района, если надо передать своим родным необходимые препараты", - сообщили в мэрии. 
Ранее в редакцию ИА «Высота 102» пожаловались дачники, которые просят городские власти организовать сообщение района Тулака с островом. Люди переживают, что они не смогут провести вовремя весенне-полевые работы и останутся без урожая в нелегкое время, которое уже отражается на падении доходов граждан.  В администрации города объяснили закрытие речных рейсов заботой о здоровье дачников, в основной своей массе людей немолодых, с не очень крепким здоровьем. 

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