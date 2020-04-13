Экономика

Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»

Экономика 13.04.2020 12:24 Новости компаний
0
13.04.2020 12:24 Новости компаний


Сбербанк сообщает о росте спроса на сервис «Плати QR», количество оплат с помощью которого ежемесячно увеличивается более чем на 30%.  Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Предприятия, которые стремятся сохранить доход в условиях самоизоляции граждан, активно внедряют или расширяют свои сервисы доставки и подключают дополнительные услуги, которые позволяют принимать безналичные платежи. Чтобы покупатели могли оплатить товар безналично в момент доставки, предприниматели все чаще делают выбор в пользу «Плати QR»: в отличие от традиционного торгового эквайринга этот сервис позволяет малому и микробизнесу принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования.
Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или «Тинькофф». Кассиры и курьеры заходят в мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн по специальному доступу кассира, который позволяет принимать оплату и генерировать QR-коды. Активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки. 
Наблюдая повышенный спрос на сервис «Плати QR», Сбербанк активно развивает данное направление. Уже доступны новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж: на кассе супермаркета и в вендинговом автомате. До конца апреля у предприятий появится возможность интегрировать оплату по QR-коду в свои сайты и тем самым обеспечить новый клиентский опыт.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
13.04.2020 17:45
Экономика 13.04.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 15:12
Экономика 13.04.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.04.2020 13:00
Экономика 13.04.2020 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2020 11:54
Экономика 12.04.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2020 20:11
Экономика 10.04.2020 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.04.2020 12:13
Экономика 10.04.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2020 11:48
Экономика 10.04.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2020 07:33
Экономика 10.04.2020 07:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.04.2020 17:42
Экономика 09.04.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2020 12:49
Экономика 09.04.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.04.2020 16:43
Экономика 08.04.2020 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 15:41
Экономика 08.04.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 14:10
Экономика 08.04.2020 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 14:05
Экономика 08.04.2020 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 12:05
Экономика 08.04.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:34
Поступившие в продажу в Волгограде одноразовые маски не всем по кармануСмотреть фотографии
17:45
Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходовСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области за жестокую расправу над тещей ростовчанину грозит 20 лет тюрьмыСмотреть фотографии
16:56
Маски - наше все: волгоградских журналистов укорили за отсутствие средств защитыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 днейСмотреть фотографии
15:57
«Надо разобщить!»: главный санитарный врач Волгоградской области пояснила свое решение по ПасхеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Глава Красноармейского района Волгограда пошел на повышениеСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве при капремонте домовСмотреть фотографии
15:12
С начала весны Поволжский банк Сбербанка профинансировал аграриев на 5,2 млрд рублейСмотреть фотографии
14:09
Облздрав сообщил количество больных пневмонией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области заболевшая коронавирусом семья заявила о травлеСмотреть фотографии
13:25
Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:00
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как потребителям подать заявление в электронном видеСмотреть фотографии
13:00
Чиновники прокомментировали смерть жительницы Волгоградской области от пневмонииСмотреть фотографии
12:23
Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:53
Генпрокуратура потребовала заблокировать «фейковые» новости о коронавирусе из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Зараженных коронавирусом в Волгоградской области стало еще большеСмотреть фотографии
11:14
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пятьСмотреть фотографии
10:57
Вернувшихся в Волгоград из эндемичных территорий беременных изолируют в роддомеСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области предпенсионер погиб в пожареСмотреть фотографии
10:22
«Ростелеком» охватил оптикой более тысячи домохозяйств в поселке Иловля Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:44
Волгоградский «Ротор» расторг договор на поставку дорогого автомобиляСмотреть фотографии
20:57
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
Циклон пришёл в Волгоградскую область: энергетики РоссетиЮг работают в режиме повышенной готовностиСмотреть фотографии
19:28
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы судится с благотворительным фондом за 9 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде с ветеринаров требуют компенсацию за обиженного кота СтепанаСмотреть фотографии
18:05
Студенты двух волгоградских университетов не будут платить за общежития из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к озеруСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
14:22
«И ловят звезды в усы коты полосатые»: Волгоградская филармония музицирует в самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 