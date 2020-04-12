Общество 12.04.2020 18:05
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12.04.2020 18:05
Такое решение принято руководством Волгоградской государственной медуниверситета и Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте ВолгГМУ поясняется, что российские студенты и ординаторы освобождаются от оплаты за наем и коммунальные услуги. Эти меры социальной поддержки в одинаковой степени касаются и тех, кто выехал на время объявленного режима самоизоляции и тех, кто сегодня остается проживать в общежитиях, и продлятся на время действия ограничительных мер.
Также от уплаты за проживание в общежитиях освобождаются студенты ВГСПУ, уехавшие домой на период самоизоляции – это около тысячи человек. Соответствующее решение принято руководством Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Всего в общежитиях ВГСПУ проживают 1300 студентов.
Напомним, что 7 апреля Минобрнауки России рекомендовало руководству вузов временно снизить или отменить плату за общежития. Соответствующее письмо было направлено руководителям образовательных организаций высшего образования по многочисленным просьбам студентов, которые уехали на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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