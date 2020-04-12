Общество 12.04.2020 14:22
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12.04.2020 14:22
Очередную серию трогательных и ободряющих музыкальных видео, снятых в домашней обстановке, подготовили артисты Волгоградской филармонии. Как сообщает ИА «Высота 102», профессионалы на самоизоляции как могут стараются порадовать зрителей - играют на инструментах и зажигательно поют вместе с детьми.
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