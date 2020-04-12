Общество

«Подбросило, как на трамплине»: мотоциклист отсудил полмиллиона за ДТП на мосту Волжской ГЭС

Ремонт на мосту Волжской ГЭС
Общество 12.04.2020 13:29
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12.04.2020 13:29


Более 500 тысяч рублей отсудил у администрации города Волжского водитель мотоцикла, пострадавший в ДТП на ремонтируемой плотине Волжской ГЭС в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда, власти выплатят пострадавшему 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместят расходы на приобретение лекарств и услуги адвоката.
В суде установлено, что водитель спортивного мотоцикла «Panther CBR 250» вечером возвращался в Волгоград по плотине Волжской ГЭС. По словам пострадавшего, поток автомашин был плотным. Скорость движения не превышала 40 км/час, так как впереди велись ремонтные работы. На неровной дороге мотоцикл попал в яму. Водитель утверждает, что его подбросило, как на трамплине. Мотоцикл завалился на левую сторону и придавил ему ногу. Пострадавший рассказал, что не мог избежать наезда на препятствие, так как навстречу двигались машины.
В результате ДТП мотоциклист, а также его пассажирка, получили травмы. Обоих доставили в больницу. Мужчину госпитализировали с открытым многооскольчатым перелом со смещением. Он больше месяца находился на вытяжке со спицами в ноге, а потом еще долго находился на амбулаторном лечении. После аварии мужчина не может заниматься спортом, вести активный образ жизни и передвигается с помощью трости.
В судебном заседании было установлено, что мотоциклист попал в яму глубиной 15 сантиметров, размером 3 на 2,8 метра, что зафиксировали инспекторы ДПС.
Опрошенный на суде очевидец аварии сообщил, что на участке дороги, где все произошло, было много ям, неровностей в виде бугров и волн. Движение было плотным, а дорога была плохо освещена. В какой-то момент он увидел, как двигающийся впереди мотоцикл попал в яму и подскочил. Водитель легковушки выбежал из машины, чтобы оказать помощь. Он увидел лежащего на дороге мотоциклиста, который не мог шевелить ногой, вокруг была кровь. Очевидец вызвал скорую и сотрудников ГАИ.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что причиной ДТП явилось несоответствия дорожного покрытия на указанном участке дороги требованиям ГОСТа 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Установлено, что участок дороги на мостовом переходе Волжской ГЭС является составной частью улично-дорожной сети городского округа – город Волжский и относится к муниципальной собственности. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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