Здравоохранение

Вcе больше больных с коронавирусом выявляют в Волгоградской области

Здравоохранение 12.04.2020 11:35
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12.04.2020 11:35


5 новых больных коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативную сводку. По данным официального портала правительства России стопкоронавирус.рф, в регионе уже 38 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 7 человек выздоровели. По информации регионального оперштаба, сейчас под наблюдением медиков в больницах Волгограда находятся 94 человека, из них 11 детей.
По стране прирост числа заболевших за сутки составил 2186 случаев, умерли 24 человека.

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