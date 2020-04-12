Главный санитарный врач Волгоградской области отменила массовое празднование Пасхи

Общество 12.04.2020 09:24
0
12.04.2020 09:24
Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приняты в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», главный санитарный врач Ольга Зубарева своим постановлением отменила массовое празднование религиозных дат для представителей всех конфессий. Также временно запрещено посещение церквей и кладбищ - на погост пустят только для проведения похорон. Сегодня, в Вербное воскресенье, в регионе также отменены специальные рейсы общественного транспорта до городских кладбищ, которые традиционно организовывались местными властями для горожан.
Православную Пасху в России отмечают 19 апреля. Однако ранее священнослужители призвали отказаться от посещения храмов в этот день из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Напомним, всего в регионе уже 33 случая заболевания коронавирусом.
Реклама
«Подбросило, как на трамплине»: мотоциклист отсудил полмиллиона за ДТП на мосту Волжской ГЭС12.04.2020 13:29
Общество 12.04.2020 13:29
Волгоградские дома для престарелых опустеют во время пандемии12.04.2020 08:46
Общество 12.04.2020 08:46
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы судится с благотворительным фондом за 9 тысяч рублей11.04.2020 22:58
Общество 11.04.2020 22:58
В Волгоградской области МЧС готовит жителей к противопожарному режиму11.04.2020 20:31
Общество 11.04.2020 20:31
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в Волгограде11.04.2020 19:36
Общество 11.04.2020 19:36
Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-1911.04.2020 19:06
Общество 11.04.2020 19:06
Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на Сарпинский11.04.2020 11:33
Общество 11.04.2020 11:33
В Волгограде нашли работающие в пандемию бани11.04.2020 09:33
Общество 11.04.2020 09:33
Из-за коронавируса волгоградцев по-новому разместят в поездах10.04.2020 21:08
Общество 10.04.2020 21:08
Приехавших из Москвы жителей Волгоградской области заставят пройти 2-недельный карантин10.04.2020 20:51
Общество 10.04.2020 20:51
Чиновники поправили расписание пригородных спецрейсов в Волгоградской области10.04.2020 19:54
Общество 10.04.2020 19:54
Стулья Кроссбэк и Такер — удачное решение для оснащения сегмента HoReCa10.04.2020 19:12
Общество 10.04.2020 19:12
В Волгограде более 27 тысяч школьников обеспечены продуктовыми наборами10.04.2020 18:50
Общество 10.04.2020 18:50
В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонками10.04.2020 16:26
Общество 10.04.2020 16:26
В Волжском отменили автобусы на Пасху10.04.2020 12:38
Общество 10.04.2020 12:38
Реклама