Главный санитарный врач Волгоградской области отменила массовое празднование Пасхи





Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции приняты в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», главный санитарный врач Ольга Зубарева своим постановлением отменила массовое празднование религиозных дат для представителей всех конфессий. Также временно запрещено посещение церквей и кладбищ - на погост пустят только для проведения похорон. Сегодня, в Вербное воскресенье, в регионе также отменены специальные рейсы общественного транспорта до городских кладбищ, которые традиционно организовывались местными властями для горожан.

Православную Пасху в России отмечают 19 апреля. Однако ранее священнослужители призвали отказаться от посещения храмов в этот день из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, всего в регионе уже 33 случая заболевания коронавирусом.



