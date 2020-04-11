Расследования

Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-19

Расследования 11.04.2020 19:06 Новости компаний
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11.04.2020 19:06 Новости компаний


Пандемия коронавируса COVID-19 стимулировала разработку множества инновационных технологических решений. Десятки тысяч исследователей и инженеров по всему миру работают над способами помощи медикам для профилактики и лечения заболевания. К проблеме подключилась и Лаборатория робототехники Сбербанка. В кратчайшие сроки на базе робота-курьера был создан робот-дезинфектор.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на прототипе установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт, что позволяет дезинфицировать помещение размером 20 м2 за 5 минут. В дальнейшем мощность ламп может быть увеличена. Ультрафиолетовое излучение уничтожает все типы патогенов, включая вирусы.
Робот автономен и безопасен: достаточно один раз «показать» ему помещение, после чего он сможет самостоятельно проводить дезинфекцию, а при появлении в комнате человека процесс будет автоматически остановлена.
Применение робота в больницах и поликлиниках, учреждениях образования, офисах, вагонах метро, а также в других общественных местах для профилактической дезинфекции поможет сдерживать распространение различных патогенов.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка«Сбербанк — это технологическая компания. И в сложившейся ситуации мы, как и другие крупные корпорации в различных странах, направляем все наши ресурсы на противодействие вирусу. На эту общую цель работают различные подразделения Группы Сбербанк: в короткий срок банк и компании нашей экосистемы вывели на рынок новые предложения и сервисы, которые помогают людям в самоизоляции. Сегодня экспертиза каждого из них критически важна. Проект нашей Лаборатории робототехники — еще одно тому подтверждение. Хочу подчеркнуть, что в условиях сегодняшней пандемии и возможных ее повторений в будущем многие виды работ, несущие повышенные риски для людей, могут взять на себя роботы. Поэтому предложенное нашей лабораторией технологическое решение актуально не только во время пандемии COVID-19. Это универсальный робот, который будет востребован в долгосрочной перспективе, в том числе во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ».
Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники Сбербанка: «Наши компетенции в сфере мобильных роботов помогли нам в сжатые сроки перепрофилировать робота-доставщика в дезинфектора. В условиях карантина и роста числа пациентов с диагнозом COVID-19 такой робот может существенно снизить нагрузку на персонал медицинских учреждений и замедлить скорость распространения вируса благодаря массовой дезинфекции общественных пространств. Учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы стараемся максимально сократить путь от прототипа к продукту и как можно быстрее вывести готовое решение на рынок».
Сейчас прототип робота-дезинфектора проходит проверку в офисах банка. По итогам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта и его применении за пределами банка.
Увидеть робота в действии можно в ролике.

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