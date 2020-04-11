«Второй гроб в подарок»: волгоградских пенсионеров доводят до сердечных приступов

Расследования 11.04.2020 18:01
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11.04.2020 18:01
«Акция от пенсионного фонда – один гроб заказываете, другой – в подарок», - так закончили разговор с пенсионеркой телефонные мошенники, которым не удалось выведать данные ее банковской карты. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана Федоровна Левченко, жительница Калача-на-Дону Волгоградской области, она, как и ее супруг-пенсионер, сегодня целый день вынуждены были отбиваться от мошенников. «Они представлялись сотрудниками пенсионного фонда, обещали доплату в 19 тысяч рублей якобы за 25-летний стаж. Но наша дочь уже давно предупреждала нас о подобных случаях, мы были начеку. Никакой информации о наших картах мы им, конечно, не выдали. Хотя выглядело все достаточно правдоподобно: они знали и наши возраст, и имя и отчество мое и моего мужа. Звонили сегодня целый день с разных телефонов. Когда поняли, что мы не собираемся им ничего сообщать, отомстили нам, пообещав гробы от пенсионного фонда. Но на этом они не остановились – прислали еще смс-сообщение со сплошным матом", - рассказала пенсионерка.
По словам женщины, хотя она все понимала, но приняла случившееся близко к сердцу – пришлось пить лекарства. Как рассказал сын пенсионерки, который работает программистом, ему удалось вычислить, что звонили из Ростовской области, скорее всего из какой-то колонии. «Хочу обратиться ко всем, кому будут поступать такие звонки – даже не разговаривайте с ними, сразу отключайтесь. Никому не сообщайте номер своей карты», - предупреждает Светлана Федоровна.
Напомним, в Волгоградской области зафиксированы уже сотни случаев телефонных мошенничеств. Среди потерпевших – не только пенсионеры, но и молодые люди самых разных профессий, которые доверчиво сообщали данные своих карт, а затем теряли крупные суммы.
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