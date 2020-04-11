Расследования

«Второй гроб в подарок»: волгоградских пенсионеров доводят до сердечных приступов

Расследования 11.04.2020 18:01
0
11.04.2020 18:01


«Акция от пенсионного фонда – один гроб заказываете, другой – в подарок», - так закончили разговор с пенсионеркой телефонные мошенники, которым не удалось выведать данные ее банковской карты. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана Федоровна Левченко, жительница Калача-на-Дону Волгоградской области, она, как и ее супруг-пенсионер, сегодня целый день вынуждены были отбиваться от мошенников. «Они представлялись сотрудниками пенсионного фонда, обещали доплату в 19 тысяч рублей якобы за 25-летний стаж. Но наша дочь уже давно предупреждала нас о подобных случаях, мы были начеку. Никакой информации о наших картах мы им, конечно, не выдали. Хотя выглядело все достаточно правдоподобно: они знали и наши возраст, и имя и отчество мое и моего мужа. Звонили сегодня целый день с разных телефонов. Когда поняли, что мы не собираемся им ничего сообщать, отомстили нам, пообещав гробы от пенсионного фонда. Но на этом они не остановились – прислали еще смс-сообщение со сплошным матом", - рассказала пенсионерка.  
По словам женщины, хотя она все понимала, но приняла случившееся близко к сердцу – пришлось пить лекарства. Как рассказал сын пенсионерки, который работает программистом, ему удалось вычислить, что звонили из Ростовской области, скорее всего из какой-то колонии. «Хочу обратиться ко всем, кому будут поступать такие звонки – даже не разговаривайте с ними, сразу отключайтесь. Никому не сообщайте номер своей карты», - предупреждает Светлана Федоровна. 
Напомним, в Волгоградской области зафиксированы уже сотни случаев телефонных мошенничеств. Среди потерпевших – не только пенсионеры, но и молодые люди самых разных профессий, которые доверчиво сообщали данные своих карт, а затем теряли крупные суммы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
11.04.2020 19:06
Расследования 11.04.2020 19:06
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.04.2020 13:48
Расследования 11.04.2020 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2020 11:52
Расследования 11.04.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2020 14:28
Расследования 10.04.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2020 10:46
Расследования 10.04.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2020 10:23
Расследования 10.04.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2020 10:02
Расследования 10.04.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2020 16:38
Расследования 09.04.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 15:28
Расследования 08.04.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 11:34
Расследования 08.04.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 10:36
Расследования 08.04.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:10
Расследования 07.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
В Волгоградской области МЧС готовит жителей к противопожарному режимуСмотреть фотографии
19:36
Реставраторы сохранят налет времени на памятнике Чуйкову в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:06
Сбербанк разработал прототип робота-дезинфектора для борьбы с пандемией COVID-19Смотреть фотографии
18:01
«Второй гроб в подарок»: волгоградских пенсионеров доводят до сердечных приступовСмотреть фотографии
16:37
Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштабСмотреть фотографии
16:16
В Волгоградской области скончалась женщина с подозрением на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде Вишневая балка после пожара превратилась в выжженную пустынюСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде ТЦ «Диамант Зацарицынский» с офисом экс-депутата снова продаетсяСмотреть фотографии
11:33
Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгоградской области запретили костры и прогулки в лесуСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде нашли работающие в пандемию баниСмотреть фотографии
09:19
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
21:08
Из-за коронавируса волгоградцев по-новому разместят в поездахСмотреть фотографии
20:51
Приехавших из Москвы жителей Волгоградской области заставят пройти 2-недельный карантинСмотреть фотографии
20:11
Мэрия Волгограда готовит список «разрешенных» предприятийСмотреть фотографии
19:54
Чиновники поправили расписание пригородных спецрейсов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде более 27 тысяч школьников обеспечены продуктовыми наборамиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонкамиСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Разрешено все, что не запрещено: власти Волгоградской области пояснили, кому выходить на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынокСмотреть фотографии
14:28
2 года за рыбалку в Волго-Донском канале грозит жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
В Волжском отменили автобусы на ПасхуСмотреть фотографии
12:14
Первую в 2020 году дорогу отремонтировали в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездныСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых картСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
11:35
На «рыбную полку» Волгоградский гидроузел выйдет к 22 апреляСмотреть фотографии
11:27
Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережнойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 