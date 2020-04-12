Общество

Волгоградские дома для престарелых опустеют во время пандемии

Общество 12.04.2020 08:46
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12.04.2020 08:46


Из волгоградских учреждений социального обслуживания, в том числе из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается временно забрать постояльцев. Это могут быть не только родственники тех, кто живет в пансионатах и в детских домах, но и любые лица, с которыми у пожилых людей и детей установлен контакт. Такие рекомендации, сообщает ИА «Высота 102», даны губернаторам министерством труда и социальной защиты РФ для организации работы социальных учреждений в условиях пандемии. В случае, если это невозможно, в социальных учреждениях должны обеспечить выполнение санитарных требований для предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекцией. 
В частности, персонал таких учреждений должен работать, используя индивидуальные средства защиты – маски, респираторы, перчатки. Дважды в день должны измерять температуру тела как постояльцам, так и сотрудникам. Рекомендовано использовать одноразовую посуду для приема пищи. А во время прогулок воспитанники социальных учреждений теперь будут соблюдать социальную дистанцию.
Новые постояльцы обязаны будут пройти 14-дневный карантин, говорится в приказе минтруда РФ. А для связи с родными в условиях ограничения приема посетителей рекомендуется наладить виртуальные сеансы для общения с помощью  компьютеров, гаджетов и планшетов. 

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