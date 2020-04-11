Здравоохранение

Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштаб

Здравоохранение 11.04.2020 16:37
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11.04.2020 16:37


Подробности о новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за последние сутки в Волгоградской области, опубликовал региональный оперштаб. Как сообщает ИА «Высота 102»,  2 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иловлинском районе, по одному – в Михайловке, Клетском и Старополтавском районах. Среди заболевших трое мужчин и две женщины. Четверо вернулись домой после пребывания в Москве. При этом мужчина, прибывший в Иловлинский район из столицы, где он работал, как утверждают в оперативном штабе, успел заразить COVID-19 члена своей семьи – женщину. Все инфицированные госпитализированы и находятся в специальных боксах.
Круг лиц, с которыми заболевшие контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование. 
Как сообщалось ранее, за последние сутки в Волгоградской области зарегистрированы 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 33 человек.

 


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