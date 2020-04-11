Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области сообщил оперштаб





Подробности о новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за последние сутки в Волгоградской области, опубликовал региональный оперштаб. Как сообщает ИА «Высота 102», 2 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Иловлинском районе, по одному – в Михайловке, Клетском и Старополтавском районах. Среди заболевших трое мужчин и две женщины. Четверо вернулись домой после пребывания в Москве. При этом мужчина, прибывший в Иловлинский район из столицы, где он работал, как утверждают в оперативном штабе, успел заразить COVID-19 члена своей семьи – женщину. Все инфицированные госпитализированы и находятся в специальных боксах.

Круг лиц, с которыми заболевшие контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Волгоградской области зарегистрированы 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии диагноз COVID -19 был подтвержден в регионе у 33 человек.



