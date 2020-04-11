Происшествия

Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фурой

Происшествия 11.04.2020 09:19
0
11.04.2020 09:19


Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21102» с грузовиком «МАН» в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на трассе Р-22 «Каспий».

Легковушка, которой управляла 41-летняя женщина, двигалась из Москвы в Волгоград. На 895 км водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Женщина и ее 49-летний пассажир скончались на месте ДТП.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
10.04.2020 14:34
Происшествия 10.04.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2020 11:05
Происшествия 10.04.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2020 08:45
Происшествия 10.04.2020 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2020 16:57
Происшествия 09.04.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2020 10:02
Происшествия 09.04.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.04.2020 16:40
Происшествия 08.04.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.04.2020 09:59
Происшествия 08.04.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2020 16:43
Происшествия 06.04.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2020 14:19
Происшествия 06.04.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2020 10:27
Происшествия 06.04.2020 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2020 09:30
Происшествия 06.04.2020 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2020 10:04
Происшествия 05.04.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2020 09:48
Происшествия 05.04.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2020 14:05
Происшествия 04.04.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2020 13:26
Происшествия 04.04.2020 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
В Волгограде Вишневая балка после пожара превратилась в выжженную пустынюСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде ТЦ «Диамант Зацарицынский» с офисом экс-депутата снова продаетсяСмотреть фотографии
11:33
Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгоградской области запретили костры и прогулки в лесуСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде нашли работающие в пандемию баниСмотреть фотографии
09:19
Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фуройСмотреть фотографии
21:08
Из-за коронавируса волгоградцев по-новому разместят в поездахСмотреть фотографии
20:51
Приехавших из Москвы жителей Волгоградской области заставят пройти 2-недельный карантинСмотреть фотографии
20:11
Мэрия Волгограда готовит список «разрешенных» предприятийСмотреть фотографии
19:54
Чиновники поправили расписание пригородных спецрейсов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде более 27 тысяч школьников обеспечены продуктовыми наборамиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонкамиСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Разрешено все, что не запрещено: власти Волгоградской области пояснили, кому выходить на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В Волгограде два грузовика чуть не снесли рынокСмотреть фотографии
14:28
2 года за рыбалку в Волго-Донском канале грозит жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
В Волжском отменили автобусы на ПасхуСмотреть фотографии
12:14
Первую в 2020 году дорогу отремонтировали в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездныСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых картСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
11:35
На «рыбную полку» Волгоградский гидроузел выйдет к 22 апреляСмотреть фотографии
11:27
Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережнойСмотреть фотографии
11:05
Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проституткамиСмотреть фотографии
10:46
В центре Волгограда накрыли приватный массажный салонСмотреть фотографии
10:02
«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцам позволили работать в закрытых офисахСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцуСмотреть фотографии
07:33
В Волгоградской области разрешили работу части предприятийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 