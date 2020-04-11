Под Волгоградом два человека погибли в лобовом ДТП с фурой

Происшествия 11.04.2020 09:19
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11.04.2020 09:19
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля «ВАЗ-21102» с грузовиком «МАН» в Иловлинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на трассе Р-22 «Каспий».
Легковушка, которой управляла 41-летняя женщина, двигалась из Москвы в Волгоград. На 895 км водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Женщина и ее 49-летний пассажир скончались на месте ДТП.
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