Из-за коронавируса волгоградцев по-новому разместят в поездах

Общество 10.04.2020 21:08
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10.04.2020 21:08
Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Рассадка пассажиров по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную главным санитарным врачом РФ, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отметили в ведомстве.
В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.
При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.
Отметим, что если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам
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