В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонками

Общество 10.04.2020 16:26
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10.04.2020 16:26
Отмену свиданий осужденных с родственниками в исправительных учреждениях Волгоградской области компенсируют телефонными разговорами и видеозвонками. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФСИН России по региону, краткосрочные и длительные свидания в исправительных учреждениях временно приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.
Осужденным разрешено общаться с родственниками по телефону или в режиме видеосвязи. Терминалы для видеосвязи установлены в отдельных помещениях и представляют собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Ограничения распространяются только на продолжительность разговоров, они должны быть не более 15 минут.
Аппараты телекоммуникационной сети для видео-переговоров сегодня установлены в 7 исправительных учреждениях Волгоградской области. К концу следующей недели такие переговорные пункты появятся во всех учреждениях УФСИН России по Волгоградской области.
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