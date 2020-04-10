Расследования 10.04.2020 14:28
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10.04.2020 14:28
О завершении расследования дела о рыбалке в запретной зоне акватории Волго-Донского судоходного канала ИА "Высота 102" рассказали сегодня в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте. Как сообщили в ведомстве, 6 февраля текущего года в ходе рейдовых мероприятий в Светлоярском районе был задержан ранее судимый 54-летний местный житель, осуществлявший незаконную добычу водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова. Сотрудниками транспортной полиции были изъяты 3 рыболовные сети, резиновая лодка с мотором и добытые водные биологические ресурсы – экземпляры рыб частиковых пород. Сумма ущерба составила 12 250 рублей. Рыбаку грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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