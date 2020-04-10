Экономика 10.04.2020 14:36
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10.04.2020 14:36
Полторы тысячи организаций и предприятий Волгоградской области смогут приступить к работе в условиях действующих ограничений из-за коронавируса, согласно изменениям, принятым накануне в администрации региона. Как сообщает ИА "Высота 102", разъяснения по новому постановлению администрации Волгоградской области №197-п от 9 апреля сделала сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Анна Писемская.
По ее словам, согласно принятым изменениям, точно смогут приступить к работе предприятия и организации оптовой торговли, лесного хозяйства и благоустройства территорий, обрабатывающие производства. В новом постановлении есть прямая отсылка к документу №179 от 15 марта о введении режима повышенной готовности, где перечислены сферы, предприятия и организации, деятельность которых по-прежнему остается под запретом. Так, розничная торговля пока не разрешена.
Останутся закрытыми парикмахерские, салоны красоты, торговые центры, кафе, рестораны и другие учреждения, которые перечислены в постановлении от 15 марта.
Писемская отметила, что постановление №179 от 15 марта постоянно актуализируется с учетом требований Роспотребнадзора и существующей эпидемиологической ситуации. Чтобы не попасть под административную ответственность, по словам замгубернатора, гражданам и организациям нужно прочитать оба документа, о которых идет сегодня речь, и если в них нет запретов на какую-либо деятельность, значит она разрешена.
Замгубернатора отметила, что все запреты или послабления напрямую связаны с текущей эпидемиологической ситуацией. Так, расширение перечня разрешенной деятельности говорить о стабилизации ситуации, а если будут вводиться новые запреты, то, соответственно, это будет говорить об ухудшении ситуации.
Напомним, в Волгоградской области на сегодняшний день подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции, 6 человек уже выписаны.
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