Общество

В Волжском отменили автобусы на Пасху

Общество 10.04.2020 12:38
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10.04.2020 12:38


В православные праздники расписание автобусов будет изменено. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в дни празднования Пасхи и других православных праздников перевозить пассажиров до кладбища не будут, предупредили в мэрии. В частности, автобусы, следующие по маршрутам с остановкой на городском кладбище, не будут осуществлять перевозки в дни празднования православных праздников (Вербное воскресенье – 12 апреля, Пасха – 19 апреля, Красная горка – 26 апреля, Радоница – 28 апреля). Напомним, что режим самоизоляции на территории Волжского постановлением главы города продлен до 30 апреля.
Между тем, автобусы, следующие по маршрутам с остановкой на городском кладбище, также соединяют Волжский с отдаленными поселками. Теперь жителям этих поселков  придется изыскивать альтернативные варианты, чтобы попасть в город и доехать обратно. Ранее в Волжском плюс к работающему общественному транспорту организовывались дополнительные рейсы до кладбища. 
Напомним, священнослужители обратились к православным с просьбой не принимать участие в праздновании Пасхи из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В постановлении губернатора Волгоградской области также содержатся рекомендации не посещать объекты религиозного культа. 

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