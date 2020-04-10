Расследования

В Волгоградской области огласили приговор банде ночных грабителей

Расследования 10.04.2020 10:23
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10.04.2020 10:23


Длительные сроки лишения свободы получили пятеро участников преступной группы за ночные кражи из сетевых магазинов в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 27-летний главарь банды и четверо ее участников в возрасте от 22 до 28 лет признаны виновными в кражах, совершенных в составе организованной группы, с проникновением в помещение.
Приговором Кумылженского районного суда организатор преступной группы осужден на 6 лет лишения свободы. Остальным назначено от 4 до 6,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание четырем осужденным предстоит в колонии общего режима, пятому, с учетом предыдущей судимости, в колонии строгого режима. 
В судебном заседании установлено, что в период с 18 мая по 15 июня 2018 года они совершили 10 краж из сетевых магазинов на территории Волгограда, Городищенского, Иловлинского, Кумылженского, Ленинского, Светлоярского, Суровикинского, Фроловского и Чернышковского районов области. 
В помещения магазинов грабители проникали ночью, взламывая двери или стены при помощи специальных технических устройств. Общая сумма ущерба от хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей превысила 850 тысяч рублей. Свою вину сообщники не признали.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.

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