В Урюпинске из пылающего дома спасли троих человек

Происшествия 09.04.2020 16:57
0
09.04.2020 16:57
Сегодня в оперативно - дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, к месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 23 пожарно-спасательные части 2 отряда ФПС ГУ. В переулке Вишневый горела по всей площади обрешетка кровли частного дома и пристройка. З человека, в том числе пожилой мужчина, были эвакуированы из охваченных огнем строений. Пострадавших и погибших нет. «В 15.19 пожар был ликвидирован» , - проинформировали в пресс-службе областного Главка МЧС и напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Реклама
Глава КФХ в Волгоградской области устроил вестерн на поле: трое в больнице09.04.2020 10:02
Происшествия 09.04.2020 10:02
В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктами08.04.2020 16:40
Происшествия 08.04.2020 16:40
В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом08.04.2020 09:59
Происшествия 08.04.2020 09:59
Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в Волгограде06.04.2020 16:43
Происшествия 06.04.2020 16:43
В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в балке06.04.2020 14:19
Происшествия 06.04.2020 14:19
В Волгоградской области перевернулся грузовик с досками, есть пострадавшие06.04.2020 10:27
Происшествия 06.04.2020 10:27
В центре Волгограда двое мотоциклистов пострадали в ДТП06.04.2020 09:30
Происшествия 06.04.2020 09:30
В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТП05.04.2020 10:04
Происшествия 05.04.2020 10:04
В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажирку05.04.2020 09:48
Происшествия 05.04.2020 09:48
Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»04.04.2020 14:05
Происшествия 04.04.2020 14:05
В Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле погибли двое молодых мужчин04.04.2020 13:26
Происшествия 04.04.2020 13:26
Волгоградка закопала убитого топором мужчину на берегу Ахтубы и сдалась04.04.2020 09:56
Происшествия 04.04.2020 09:56
Автомобиль перевернулся на скорости в центре Волгограда03.04.2020 20:02
Происшествия 03.04.2020 20:02
Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафе03.04.2020 16:36
Происшествия 03.04.2020 16:36
Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции03.04.2020 09:39
Происшествия 03.04.2020 09:39
Реклама