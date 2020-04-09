Происшествия

В Урюпинске из пылающего дома спасли троих человек

Происшествия 09.04.2020 16:57
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09.04.2020 16:57



Сегодня в оперативно - дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Урюпинске  Волгоградской области.  Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, к месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 23 пожарно-спасательные части 2 отряда ФПС ГУ. В переулке Вишневый горела по всей площади обрешетка кровли частного дома и пристройка. З человека, в том числе пожилой мужчина, были эвакуированы из охваченных огнем строений. Пострадавших и погибших нет. «В 15.19 пожар был ликвидирован» , - проинформировали в пресс-службе областного Главка МЧС и напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

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