Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенца

Расследования 09.04.2020 16:38
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09.04.2020 16:38
В неосторожном причинении смерти 11-месячному мальчику в Суровикинском районе обвиняют его 25-летнюю мать. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, 7 декабря 2019 года обвиняемая в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки. При этом в доме находились трое её малолетних детей - две дочери в возрасте 3 и 7 лет, а также 11-месячный сын. Припозднившихся гостей женщина проводила уже утром, после чего легла спать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она не услышала, как спавший рядом с ней на полу малыш проснулся и выполз на улицу. Мальчику не составило труда открыть входную дверь, которую достаточно было просто толкнуть, чтобы она распахнулась. Замерзшее тело сына протрезвевшая мать обнаружила во дворе дома лишь спустя несколько часов, который к тому моменту уже скончался от общего переохлаждения организма
Сразу после трагедии старшие дети были изъяты у обвиняемой и помещены в детский реабилитационный центр. Их судьбу решат органы опеки.
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