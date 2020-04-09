Расследования

Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенца

Расследования 09.04.2020 16:38
0
09.04.2020 16:38


В неосторожном причинении смерти 11-месячному мальчику в Суровикинском районе обвиняют его 25-летнюю мать. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, 7 декабря 2019 года обвиняемая в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки. При этом в доме находились трое её малолетних детей - две дочери в возрасте 3 и 7 лет, а также 11-месячный сын. Припозднившихся гостей женщина проводила уже утром, после чего легла спать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она не услышала, как спавший рядом с ней на полу малыш проснулся и выполз на улицу. Мальчику не составило труда открыть входную дверь, которую достаточно было просто толкнуть, чтобы она распахнулась. Замерзшее тело сына протрезвевшая мать обнаружила во дворе дома лишь спустя несколько часов, который к тому моменту уже скончался от общего переохлаждения организма
Сразу после трагедии старшие дети были изъяты у обвиняемой и помещены в детский реабилитационный центр. Их судьбу решат органы опеки. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
09.04.2020 15:27
Расследования 09.04.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 15:28
Расследования 08.04.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 11:34
Расследования 08.04.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 10:36
Расследования 08.04.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:10
Расследования 07.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 11:35
Расследования 07.04.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 10:25
Расследования 07.04.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 15:19
Расследования 06.04.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 14:15
Расследования 06.04.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 12:31
Расследования 06.04.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 11:12
Расследования 06.04.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.04.2020 16:33
Расследования 05.04.2020 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
В Урюпинске из пылающего дома спасли троих человекСмотреть фотографии
16:38
Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенцаСмотреть фотографии
16:15
Пижама в клеточку ждет коронавирусных больных в Волгоградском госпитале ветерановСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
«Ходил по Иловле и не вызывал скорую»: глава района Волгоградской области выступил с видеообращением из-за первого заболевшего коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»Смотреть фотографии
15:27
«За 32 тысячи бросили за решетку»: жители села в Волгоградской области вступились за подследственного главуСмотреть фотографии
15:07
Чиновники могут штрафовать чиновников за переполненные волгоградцами автобусыСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области в детской поликлинике будут тестировать на коронавирусСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде достроили жилой комплекс с криминальным прошлымСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде владельцы салонов красоты избавляются от бизнесаСмотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:44
На Гремячинском ГОКе о здоровье людей заботится компьютерСмотреть фотографии
11:31
Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
11:15
Вернувшегося из Уругвая волжанина застали на улице около дома и оштрафовалиСмотреть фотографии
11:07
В центре Волгограда на главный купол собора Александра Невского подняли крестСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные распискиСмотреть фотографии
10:02
Глава КФХ в Волгоградской области устроил вестерн на поле: трое в больницеСмотреть фотографии
09:59
«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговуюСмотреть фотографии
08:47
Лекарства подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
"Плакать хочется": замгубернатора Волгоградской области объяснил метаморфозы с ценами на лукСмотреть фотографии
19:48
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в WinkСмотреть фотографии
17:39
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФСмотреть фотографии
17:34
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработныхСмотреть фотографии
16:55
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-19Смотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктамиСмотреть фотографии
15:50
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейкиСмотреть фотографии
15:26
Волгоградцам напомнили о возможностях платить за ЖКХ дистанционно и без комиссииСмотреть фотографии
15:20
Военные показали скоростную стройку инфекционной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Замену иностранцам-овощеводам власти Волгоградской области будут искать в Дагестане и ЧувашииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 