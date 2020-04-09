В Волгограде 90-летнего инвалида оставили без коляски и подгузников





Необходимыми техническими средствами реабилитации 90-летняя инвалид I группы из Советского района Волгограда была обеспечена только после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации женщине были предписаны подгузники и комнатная кресло-коляска с ручным приводом.

В конце 2019 года она обратилась в Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ с заявлением о предоставлении ей технических средств реабилитации, но положительного ответа не последовало. Женщина была вынуждена приобретать средства личной гигиены за свой счет.

Прокуратурой в адрес управляющего Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ было внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. В настоящее время инвалида обеспечили коляской и возместили расходы за самостоятельно приобретенные подгузники.



