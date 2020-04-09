Здравоохранение

В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусом

Здравоохранение 09.04.2020 12:11
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09.04.2020 12:11


Об еще одном случае заражения коронавирусом в Волгоградской области стало известно сегодня. Об этом на брифинге журналистам заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Общее количество случаев заражения таким образом возросло до 27.
Из больницы выписаны 5 человек: 2 взрослых и 3 детей. Ранее в общефедеральной оперативной сводке не сообщалось о новом случае выявления коронавирусной инфекции в Волгоградской области.
Сегодня в регионе под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2692 человека. В больницах находятся 74 человека, в том числе 64 взрослых и 10 детей. Всего с начала проведения противоэпидемических мероприятий на новый вирус в Волгоградской области обследовано 6904 человека. 

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