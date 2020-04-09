Появились оперативные данные о заболевших коронавирусом в Волгоградской области

Здравоохранение 09.04.2020 11:56
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09.04.2020 11:56
Согласно оперативной сводке по состоянию на 9 апреля в Волгоградской области за прошедшие сутки не прибавилось новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный портал правительства стопкоронавирус.рф, количество выявленных в регионе случаев осталось прежним. С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 человек.
По стране за сутки коронавирус выявлен у 1459 человек. Умерли 13 человек.
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