На Гремячинском ГОКе о здоровье людей заботится компьютер

Здравоохранение 09.04.2020 11:44 Новости компаний
0
09.04.2020 11:44 Новости компаний
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате в Волгоградской области реализуются мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в перечень защитных мер входит тестирование работников на наличие повышенной температуры с помощью электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО)
Система, установленная в медпункте административно-бытового комплекса № 2 Гремячинского горно-обогатительного комбината, представляет собой медицинский терминал с сиденьем и сенсорным экраном для управления. В систему также встроен термометр, алкотестер и тонометр, который измеряет артериальное давление и пульс.
Осмотр занимает считанные минуты и не требует присутствия медицинского работника. Система ЭСМО автоматически осуществляет оценку степени готовности каждого сотрудника к предстоящей работе, формирует заключения о допуске или недопуске к работе, распечатывает документы (путевой лист, направление к врачу).Также с помощью ЭСМО осуществляется контроль доступа в зону выполнения трудовых обязанностей в соответствии с заключением по медицинским показаниям.
Процедура прохождения медосмотра совсем простая. Работник подходит к свободному медицинскому терминалу и проходит идентификацию посредством электронного пропуска. Система проверяет, имеет ли право конкретный сотрудник проходить медосмотр в соответствии с правилами внутреннего распорядка предприятия. Затем медицинский терминал предлагает испытуемому пройти медицинские тесты в порядке, предусмотренном сценарием медосмотра.
Обычный порядок: тест на алкоголь, измерение температуры, оценка состояния центральной нервной системы для диагностики наркотического опьянения и измерение давления. В конце медосмотра испытуемый подтверждает личность путем оставления автографа в специальном поле сенсорного экрана.
Данные о медосмотре и его результатах попадают в центральную базу и отображаются у дежурного медика, который либо одобряет допуск по данным медосмотра, либо вызывает сотрудника на дополнительный личный осмотр.
Система ведет запись всех данных, в том числе видео- и фотоматериалов, и отсылает статистические отчеты во все задействованные отделы, поэтому спорные вопросы решаются поднятием архивных данных.
ЭСМО полностью автоматизирована и способна проводить массовые медосмотры сотрудников - всего за 60 минут производится оценка состояния здоровья 52 человек. Поэтому применение компьютера позволяет до минимума сократить затраты на медосмотр и оптимизировать количество медицинских рабочих мест. Кроме того, регулярный и беспристрастный контроль и анализ состояния здоровья сотрудников способствует повышению трудовой дисциплины, предупреждению несчастных случаев, связанных с ухудшением здоровья.
Реклама
Пижама в клеточку ждет коронавирусных больных в Волгоградском госпитале ветеранов09.04.2020 16:15
Здравоохранение 09.04.2020 16:15
В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусом09.04.2020 12:11
Здравоохранение 09.04.2020 12:11
Появились оперативные данные о заболевших коронавирусом в Волгоградской области09.04.2020 11:56
Здравоохранение 09.04.2020 11:56
«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской области09.04.2020 09:59
Здравоохранение 09.04.2020 09:59
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейки08.04.2020 15:50
Здравоохранение 08.04.2020 15:50
В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-1908.04.2020 11:57
Здравоохранение 08.04.2020 11:57
Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом07.04.2020 17:54
Здравоохранение 07.04.2020 17:54
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщину07.04.2020 12:12
Здравоохранение 07.04.2020 12:12
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом07.04.2020 11:46
Здравоохранение 07.04.2020 11:46
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусом06.04.2020 17:17
Здравоохранение 06.04.2020 17:17
Оперштаб Волгограда подтвердил 6 новых случаев COVID-19: больные приехали из Москвы и Маврикия06.04.2020 13:21
Здравоохранение 06.04.2020 13:21
В Волгоградской области выявили 7 новых случаев COVID-1906.04.2020 11:50
Здравоохранение 06.04.2020 11:50
Глобальная дезинфекция грядет в Волгоградской области06.04.2020 10:26
Здравоохранение 06.04.2020 10:26
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу03.04.2020 10:54
Здравоохранение 03.04.2020 10:54
В Волгограде еще одну больницу переоборудовали для коронавирусных пациентов03.04.2020 10:07
Здравоохранение 03.04.2020 10:07
Реклама