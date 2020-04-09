В центре Волгограда на главный купол собора Александра Невского подняли крест









Большой крест сегодня установили на главном куполе строящегося в центре Волгограда храма Александра Невского, сообщает ИА «Высота 102». В немноголюдной церемонии приняли участие священнослужители во главе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.









Открытие в Волгограде 85-метрового Александро-Невского собора, который станет кафедральным, намечено на 2021 год.



