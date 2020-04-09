«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской области
Здравоохранение 09.04.2020 09:59
0
09.04.2020 09:59
До 15 апреля в регионе должен быть завершен первый этап подготовки 14 инфекционных госпиталей с общим объемом коечного фонда не менее 1760 койкомест, в том числе, 110 реанимационных, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Областному комитету здравоохранения поручено подготовить медперсонал и обеспечить готовность лечебных учреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Также будут разработаны предложения по развертыванию дополнительных мощностей общим объемом не менее 2 тысяч койкомест и 1 тысячи койкомест в рамках второго и третьего этапов соответственно.
В ходе дистанционного оперативного совещания, проведенного по итогам общения глав регионов с Владимиром Путиным, Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области ситуация остается сложной, но стабильной и контролируемой. «Мы верим в лучшее, но готовимся к различным вариантам развития ситуации и исходим из этого»,- сказал глава региона.
По последним данным, с начала пандемии в Волгоградской области коронавирус был выявлен у 26 человек.
Реклама
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейки08.04.2020 15:50
Здравоохранение 08.04.2020 15:50
В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-1908.04.2020 11:57
Здравоохранение 08.04.2020 11:57
Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом07.04.2020 17:54
Здравоохранение 07.04.2020 17:54
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщину07.04.2020 12:12
Здравоохранение 07.04.2020 12:12
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусом07.04.2020 11:46
Здравоохранение 07.04.2020 11:46
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусом06.04.2020 17:17
Здравоохранение 06.04.2020 17:17
Оперштаб Волгограда подтвердил 6 новых случаев COVID-19: больные приехали из Москвы и Маврикия06.04.2020 13:21
Здравоохранение 06.04.2020 13:21
В Волгоградской области выявили 7 новых случаев COVID-1906.04.2020 11:50
Здравоохранение 06.04.2020 11:50
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу03.04.2020 10:54
Здравоохранение 03.04.2020 10:54
В Волгограде еще одну больницу переоборудовали для коронавирусных пациентов03.04.2020 10:07
Здравоохранение 03.04.2020 10:07
Роспотребнадзор опасается возникновения очага коронавируса в школе Волжского02.04.2020 14:40
Здравоохранение 02.04.2020 14:40
В Волгоградской области за сутки не выявили новых больных коронавирусом02.04.2020 12:19
Здравоохранение 02.04.2020 12:19
В Волгоградскую область ожидается поставка 700 тысяч масок из Екатеринбурга01.04.2020 13:03
Здравоохранение 01.04.2020 13:03
Развенчать коронавирус: предприятия группы «ЕвроХим» противостоят распространению новой коронавирусной инфекции01.04.2020 10:50
Здравоохранение 01.04.2020 10:50
В Волгоградской области поликлиникам дали больше денег из-за пандемии30.03.2020 17:11
Здравоохранение 30.03.2020 17:11
Реклама