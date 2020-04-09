Здравоохранение

«Верим в лучшее»: 14 инфекционных госпиталей для больных COVID-19 подготовят в Волгоградской области

Здравоохранение 09.04.2020 09:59
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09.04.2020 09:59


До 15 апреля в регионе должен быть завершен первый этап подготовки 14 инфекционных госпиталей с общим объемом коечного фонда не менее 1760 койкомест, в том числе, 110 реанимационных, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Областному комитету здравоохранения поручено подготовить  медперсонал и обеспечить готовность лечебных учреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Также  будут разработаны предложения по развертыванию дополнительных мощностей общим объемом не менее  2 тысяч койкомест и 1 тысячи  койкомест в рамках второго и третьего этапов соответственно. 
В ходе дистанционного оперативного совещания, проведенного по итогам общения глав регионов с Владимиром Путиным, Андрей Бочаров отметил, что в Волгоградской области ситуация остается сложной, но стабильной и контролируемой. «Мы верим в лучшее, но готовимся к различным вариантам развития ситуации и исходим из этого»,-  сказал глава региона.
По последним данным, с начала пандемии в Волгоградской области коронавирус был выявлен у 26 человек. 


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