ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах

Экономика 08.04.2020 16:43 Новости компаний
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08.04.2020 16:43 Новости компаний
8 апреля во всех регионах своего присутствия ВТБ начинает предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Первые кредиты под 0% будут предоставляться клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.
При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.
«В условиях распространения коронавируса наиболее пострадавшим сегментом бизнеса стали малые и микропредприятия, которые оказались в очень сложной ситуации, часто на грани выживания. Как социально ответственный банк мы понимаем, насколько важно своевременно оказать помощь таким клиентам. И они могут на нее рассчитывать. 31 марта в Москве мы уже реализовали пилотные выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а сегодня начинаем принимать заявки во всех регионах страны. Кроме государственных, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса. На сегодняшний день к нам поступило уже более 1500 таких обращений от клиентов. Мы уверены, что предлагаемые нами меры помогут им в этот непростой период сохранить свой бизнес», - отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
ВТБ готов предложить различные решения для помощи среднему и малому бизнесу: специальные льготные продукты рефинансирования текущей задолженности, реструктуризацию действующих кредитов как по основном долгу, так и по процентам и комиссиям. Помимо этого, заемщикам ВТБ могут быть предоставлены кредитные каникулы.
На сайте банка ВТБ создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.
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