Расследования

Молодой волгоградке грозит 8 лет за продажу "Волшебных бобов"

Расследования 08.04.2020 15:28
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08.04.2020 15:28


Перед судом в Волгограде предстанет 21-летняя местная жительница, которая обвиняется в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, максимальное наказание по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы. 
По версии следствия, обвиняемая летом 2019 года незаконно приобрела с целью последующего сбыта препарат "Волшебные бобы", содержащий запрещенное к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество - сибутрамин. Данный препарат она стала продавать на территории Волгограда как средство для снижения веса, рекламируя свою деятельность в социальных сетях. 
Волгоградку задержали сотрудники полиции в июле прошлого года после реализации части препарата очередной клиентке в одном из торгово-развлекательных центров города. Девушка находится под стражей.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ Управления МВД России по г.Волгограду.

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