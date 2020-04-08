В Волгоградскую область поступили новые аппараты ИВЛ





Пять аппаратов ИВЛ поступили на днях в Волгоградскую область из ожидаемой партии в 200 штук. Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. «Они уже работают», - пояснил Николай Алимов. Ранее заместитель председателя комитета здравоохранения сообщал, что в регион ожидается поступление 200 аппаратов ИВЛ. Средства на их закупку были выделены федеральным, областным бюджетами, также оборудование финансировалась по линии ОМС.

До этого количество аппаратов искусственной вентиляции легких в регионе составляло 700 единиц, в то же время количество реанимационных коек было больше – 780 штук. Между тем, как сегодня подчеркнул чиновник, в настоящее время никто из 24 заболевших коронавирусной инфекцией не подключен к аппаратам ИВЛ – заболевание у них протекает в стабильной форме. В частности, 70-летняя женщина из Волжского получает только кислородную подпитку.



