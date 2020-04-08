Экономика

ПСБ перенесет дату платежа по кредитам

Экономика 08.04.2020 12:05
0
08.04.2020 12:05


ПСБ разработал дополнительные меры поддержки заёмщиков. В течение апреля банк будет переносить дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникнет и данные в БКИ передаваться не будут.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в случае, если в дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, то клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. После этой даты, если средства на счете есть, они будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 6 мая – на первый рабочий день после праздников.
По кредитной карте, при отсутствии средств для оплаты задолженности, в апреле платёж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка по оплате кредита может составить до месяца, после чего клиент или возвращается к стандартному графику платежей, или обращается в банк за реструктуризацией.
«ПСБ стремится помочь своим клиентам, которые действительно попали в сложную финансовую ситуацию и не имеют возможности сейчас обслуживать кредиты в связи с потерей работы или сокращением дохода. Однако кредитные каникулы и отсрочки по платежам требуют ответственности и финансовой дисциплины со стороны заемщиков», – отмечает Сергей Малышев, руководитель розничного блока ПСБ.
ПСБ предложил автоматическую отсрочку платежей в дополнение к ранее озвученным мерам поддержки клиентов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Заемщики, которые находятся на больничном или на карантине из-за заболевания COVID-19, могут обратиться за реструктуризацией кредита на срок до 3 месяцев. Клиенты, отправленные в отпуск без сохранения дохода или потерявшие работу, могут получить отсрочку до полугода.
Кроме того, ПСБ разработал меры поддержки для ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личное/имущественное/титульное). По кредитам, у которых срок пролонгации выпадает на апрель, май и июнь 2020 года срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса, продлен до 1 июля.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
08.04.2020 16:43
Экономика 08.04.2020 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 15:41
Экономика 08.04.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 14:10
Экономика 08.04.2020 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 14:05
Экономика 08.04.2020 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2020 07:54
Экономика 08.04.2020 07:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 18:17
Экономика 07.04.2020 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 16:31
Экономика 07.04.2020 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 15:19
Экономика 07.04.2020 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 11:44
Экономика 07.04.2020 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 11:36
Экономика 07.04.2020 11:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2020 19:44
Экономика 06.04.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2020 16:50
Экономика 06.04.2020 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2020 17:18
Экономика 05.04.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2020 14:27
Экономика 05.04.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.04.2020 09:48
Экономика 05.04.2020 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:39
Не закрывать предприятия «под одну гребёнку» призвал губернаторов президент РФСмотреть фотографии
17:34
Владимир Путин анонсировал срочные меры поддержки семей с детьми и безработныхСмотреть фотографии
16:55
Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-19Смотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктамиСмотреть фотографии
15:58
Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговуюСмотреть фотографии
15:50
Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейкиСмотреть фотографии
15:41
«Открытие Research»: цены на жилье в Волгоградской области к концу 2020 года могут снизиться на 5-10% из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:28
Молодой волгоградке грозит 8 лет за продажу "Волшебных бобов"Смотреть фотографии
15:26
Волгоградцам напомнили о возможностях платить за ЖКХ дистанционно и без комиссииСмотреть фотографии
15:20
Военные показали скоростную стройку инфекционной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Замену иностранцам-овощеводам власти Волгоградской области будут искать в Дагестане и ЧувашииСмотреть фотографии
14:10
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 годаСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградскую область поступили новые аппараты ИВЛСмотреть фотографии
13:26
Многодетной матери в Волгоградской области отказали в соцподдержкеСмотреть фотографии
12:59
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минутСмотреть фотографии
12:05
ПСБ перенесет дату платежа по кредитамСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-19Смотреть фотографии
11:34
Чиновникам Волгоградской области разрешили штрафовать граждан за нарушение самоизоляцииСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области подсчитали потери населения до начала пандемииСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области на День России соберут несколько тысяч человекСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде парикмахера поймали за работой во время пандемииСмотреть фотографии
07:54
Компания «Россети» обеспечит выдачу мощности мобильным госпиталям Минобороны РоссииСмотреть фотографии
19:28
Женихи и невесты в Волгоградской области отказываются от свадеб без гостейСмотреть фотографии
17:54
Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
17:10
Следствие выявило новый эпизод получения взятки начальником жд-станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладамСмотреть фотографии
16:12
Заморозки в Волгоградской области ожидаются в ближайшие два дняСмотреть фотографии
15:53
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из домаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 