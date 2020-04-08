В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом





Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом "Волгабас" и иномаркой в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне в Красноармейском районе на улице Лазоревая.





Водитель "ВАЗ-21121", который не имел права управления транспортным средством, врезался в пассажирский автобус, а затем в автомобиль "Volvo". В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров "ВАЗа" в возрасте 37 и 38 лет. С различными травмами они доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области