Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом





Новые 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Волгоградской области, о которых сегодня утром сообщалось в федеральной сводке, зафиксированы в Среднеахтубинском (1) и Кумылженском (2) районах, в Волжском (2). Еще 6 больных выявлены в Волгограде, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Уточняется, что один молодой человек выезжал за границу, один подросток контактировал с ранее заболевшей из Волжского, остальные инфицированные либо работали в Москве либо выезжали на краткосрочный период в столицу. Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. В настоящий момент установлен круг лиц, бывших в контакте с заболевшими. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, они находятся в условиях самоизоляции. Организовано лабораторное обследование.



