Общество

Заморозки в Волгоградской области ожидаются в ближайшие два дня

Общество 07.04.2020 16:12
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07.04.2020 16:12


8 и 9 апреля  в Волгоградской области сохранится прохладная погода. Как сообщает ИА «Высота 102», ГУ МЧС по региону предупреждает о возможных заморозках. По прогнозам  Волгоградского ЦГМС , завтра ночью и утром на территории области ожидается сохранение заморозков в воздухе и на поверхности почвы  -1...-8º, а также ночью и утром 9 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4º. 

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