



Штраф в сумме 50 тысяч рублей назначен в Волгограде индивидуальному предпринимателю за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за оказание услуг по ремонту и изготовлению ключей в период действия ограничительных мероприятий на территории Волгоградской области, введенных из-за угрозы распространения коронавируса постановлением губернатора № 237 от 03.04.2020 года. Предприниматель на суде свою вину полностью признал.

Также 15-тысячный штраф назначен 54-летнему администратору сауны в оздоровительном комплексе "Сказка" в Тракторозаводском районе.

Установлено, что мужчина во время действия запрета пустил в сауну гражданина для принятия водных процедур. Отмечается, что все это произошло без ведома владельца сауны.



