Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза

Телеком 07.04.2020 11:54
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07.04.2020 11:54
Цифровой видеосервис Wink компании «Ростелеком» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и установил срок отрытого доступа к нему до конца апреля.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, за последнюю неделю коллекция пополнилась видеоконтентом для саморазвития и обучения:
• фитнес-тренировки;
• кулинарные курсы;
• уроки школьной программы;
• видео-путешествия и экскурсии;
• спектакли, музеи, концерты.
С начала массовой самоизоляции россиян спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности. К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.
«Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня растет смотрение материалов о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения пользователей смещаются в сторону концертов, музеев и познавательных передач», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
«Потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тысяч в день. Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Winkпоказал онлайн-концерт группы “Ария”, который в это время вошел в ТОП-5 по ТВ-смотрению», — добавила Диана Самошкина.
Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink бесплатно доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.
Бесплатный контент доступен всем действующим и новым подписчикам видеосервиса Wink без оформления подписки в разделе «Моя коллекция».
Wink—цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Winkдоступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).
#ДляТехКтоДома #СмотриWink
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
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