



В Волгоградскую областную думу поступил законопроект о снижении налоговой нагрузки на бизнес, который несет колоссальные потери из-за коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в дистанционном формате пройдет заседание регпарламента для принятия документа.

Ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения будет снижена с 6% до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы; с 15% до 5% - если объектом налогообложения являются доходы за вычетом расходов. Планируется, что мера будет действовать с 1 января 2020 года и конца декабря.

В соответствии с проектом закона льготы предусмотрены для двух десятков видов деятельности. Это транспорт, гостиницы, продуктовые магазины, турагентства, дополнительное образование, санаторно-курортные организации, дневной уход за детьми, сфера искусства и развлечений, физкультуры и спорта, ремонта компьютеров и бытовой техники, химчистки, салоны красоты и др. Данные виды деятельности одобрены протоколом заседания правительственной комиссии от 25 марта по повышению устойчивости развития российской экономики. В Волгоградской области таких организаций насчитывается более 6 тысяч. Объем выпадающих доходов составит около 330 млн рублей или 6,6% от общего объема поступлений по данному налогу.

Данная мера поддержки, по мнению разработчиков проекта, будет способствовать сохранению бизнеса и финансовой устойчивости в условиях сложной экономической ситуации.

Как пояснили в комитете экономической политики и развития региона, параллельно прорабатывается вопрос о снижении ставки ЕНДВ для категорий налогоплательщиков в наиболее уязвимых сферах. Также напомним, что в Волгоградской области до 1 мая текущего года приостанавливаются проверки бизнеса, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни и здоровью людей и чрезвычайные ситуации, а также проверок, имеющих разрешительный характер.

В число первоочередных мероприятий по оказанию помощи коммерческому сектору также вошли «каникулы» в части аренды государственного имущества и земельных участков; займы под 1% регионального фонда микрофинансирования; мораторий на подачу документов на банкротство предприятий и другие.

Получить консультацию по первому пакету мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, можно по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8(8442) 32-00-05 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу — до 16.30.



