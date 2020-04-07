Экономика

В Волгоградскую облдуму внесли законопроект о налоговых льготах для 6 тысяч предпринимателей

Экономика 07.04.2020 11:36
0
07.04.2020 11:36


В Волгоградскую областную думу поступил законопроект о снижении налоговой нагрузки на бизнес, который несет колоссальные потери из-за коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в дистанционном формате пройдет заседание регпарламента для принятия документа.
Ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения будет снижена с 6% до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы; с 15% до 5% - если объектом налогообложения являются доходы за вычетом расходов. Планируется, что мера будет действовать с 1 января 2020 года и конца декабря. 
В соответствии с проектом закона льготы предусмотрены для двух десятков видов деятельности. Это транспорт, гостиницы, продуктовые магазины, турагентства, дополнительное образование, санаторно-курортные организации, дневной уход за детьми, сфера искусства и развлечений, физкультуры и спорта, ремонта компьютеров и бытовой техники, химчистки, салоны красоты и др. Данные виды деятельности одобрены протоколом заседания правительственной комиссии от 25 марта по повышению устойчивости развития российской экономики. В Волгоградской области таких организаций насчитывается более 6 тысяч. Объем выпадающих доходов составит около 330 млн рублей или 6,6% от общего объема поступлений по данному налогу.
Данная мера поддержки, по мнению разработчиков проекта, будет способствовать сохранению бизнеса и финансовой устойчивости в условиях сложной экономической ситуации.
Как пояснили в комитете экономической политики и развития региона, параллельно прорабатывается вопрос о снижении ставки ЕНДВ для категорий налогоплательщиков в наиболее уязвимых сферах. Также напомним, что в Волгоградской области до 1 мая текущего года приостанавливаются проверки бизнеса, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни и здоровью людей и чрезвычайные ситуации, а также проверок, имеющих разрешительный характер.
В число первоочередных мероприятий по оказанию помощи коммерческому сектору также вошли «каникулы» в части аренды государственного имущества и земельных участков; займы под 1% регионального фонда микрофинансирования; мораторий на подачу документов на банкротство предприятий и другие.
Получить консультацию по первому пакету мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, можно по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8(8442) 32-00-05 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу — до 16.30.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
07.04.2020 15:19
Экономика 07.04.2020 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.04.2020 11:44
Экономика 07.04.2020 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2020 19:44
Экономика 06.04.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2020 16:50
Экономика 06.04.2020 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2020 17:18
Экономика 05.04.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2020 14:27
Экономика 05.04.2020 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.04.2020 09:48
Экономика 05.04.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.04.2020 12:05
Экономика 04.04.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2020 10:06
Экономика 04.04.2020 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.04.2020 19:22
Экономика 03.04.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.04.2020 16:51
Экономика 03.04.2020 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.04.2020 17:37
Экономика 02.04.2020 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.04.2020 15:38
Экономика 02.04.2020 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.04.2020 15:11
Экономика 02.04.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.04.2020 13:10
Экономика 02.04.2020 13:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
Заморозки в Волгоградской области ожидаются в ближайшие два дняСмотреть фотографии
15:53
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из домаСмотреть фотографии
15:19
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:10
Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептикомСмотреть фотографии
15:03
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошкиСмотреть фотографии
14:37
Чиновники объяснили причины провала первого дня дистанционного обучения школьников Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В Волгограде сапожника наказали на 50 тысяч за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
13:56
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградский вуз бронирует санаторий в Крыму для 200 своих студентовСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройствеСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде оштрафовали незаконный ломбардСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщинуСмотреть фотографии
11:54
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два разаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградскую облдуму внесли законопроект о налоговых льготах для 6 тысяч предпринимателейСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне ВолгиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области откладываются выборы нового руководителя федерации футболаСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области похоронное пособие проиндексировали на 180 рублейСмотреть фотографии
10:26
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧССмотреть фотографии
10:25
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалостиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде сауна во время пандемии принимала посетителейСмотреть фотографии
09:29
Личному составу УМВД России по Волгограду удаленно представлен новый начальникСмотреть фотографии
21:22
Волгоградским дачникам грозят штрафами за поездки на остров Сарпинский на лодкахСмотреть фотографии
20:20
Виртуозы на самоизоляции: артисты Волгоградской филармонии скучают по зрителямСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговлиСмотреть фотографии
18:22
Сбербанк отправил в российские регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчатокСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
16:50
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую картуСмотреть фотографии
16:44
На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 