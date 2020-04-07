



В ЗАГСах Волгоградской области молодожены переносят торжественную процедуру бракосочетания в связи с ограничениями, действующими на территории региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» работники ЗАГСов в Волжском и Волгограде, сочетаться браком возможно и сегодня, однако процедуру проведут только для двоих – жениха и невесты. Гостей в ЗАГСы не пустят. Такие ограничения, пояснили в ЗАГСах, будут действовать до 1 июня. Между тем, не все молодожены хотят жениться в гордом одиночестве, поэтому переносят бракосочетание на более поздние даты - на июнь и июль. Связано это и с неработающими кафе и ресторанами, где были заказаны свадебные банкеты за несколько месяцев вперед.

Между тем, согласно изменениям в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности в Волгоградской области, внесенным накануне, жителям региона рекомендовано воздержаться от проведения семейных и корпоративных праздников, а также от посещения ритуальных объектов. При этом ритуальные мероприятия проводить можно, если в них участвуют не более 10 человек.



