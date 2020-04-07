В Волгограде сауна во время пандемии принимала посетителей





Работающую сауну в оздоровительном комплексе в Тракторозаводском районе Волгограда выявили полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего за минувшие сутки было зарегистрировано 7 фактов осуществления торговли и оказания услуг в нарушении режима самоизоляции.

Продолжается проверка граждан, которые должны соблюдать на дому 14-дневный карантин после возвращения из-за рубежа и других поездок.

За минувшие сутки правоохранители посетили 1689 таких граждан, из них двоих на момент проверки не оказалось дома. Это двое волжан 27 и 33 лет. В отношении них составлены административные протоколы, предусматривающие штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В рейдах и проверках было задействовано 653 сотрудника органов внутренних дел, 221 военнослужащий Росгвардии.



